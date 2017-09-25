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Şenol Güneş küplere bindi: Emek hırsızları

Şenol Güneş küplere bindi: Emek hırsızları.17507
  • Giriş : 25.09.2017 / 10:22:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi hakkında açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Olaylı derbinin yankıları sürüyor. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, kolidorda 'Emek hırsızları' diye bağırdı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, F.Bahçe derbisinde Pepe ile Valbuena arasında yaşanan bir pozisyonda Portekizli'nin faul yaptığı yönünde çıkan karar sonrası çılgına dönmüştü.

Bu esnada küfrettiği için tribüne gönderilen Güneş'in öfkesi maçın sonunda da sürüyordu. Şenol hoca, Ülker Stadı'ndan ayrılırken soyunma odası koridorlarını "Emek hırsızları" diyerek inletti.

Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yenen siyah-beyazlılar, daha sonra ligde 14, Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere son 15 maçı da kazanamadı.

Bu maçlarda rakibini 9 kez yenen Fenerbahçe, 6 defa da berabere kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı da 1999 yılından beri iç sahada derbi kaybetmiyor.

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