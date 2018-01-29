Şenol Güneş o oyuncuyu kulübede oturtacak
Avrupa'da ve Süper Lig'de fırtına gibi esen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Pepe-Medel uyumundan memnun kalınca Vida'yı kulübeye aldı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa maçında savunma göbeğinde birlikte kullandığı Pepe-Medel ikilisinin uyumundan memnun kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Dusko Tosic'in yokluğunda savunmada oynattığı Şilili futbolcunun performansının takıma olumlu yansıdığını belirtti. Medel'in özellikle topu oyuna sokmadaki becerisi deneyimli çalıştırıcıyı mest etti. Güneş, Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında yeni transfer Domagoj Vida'yı sahaya sürecek ancak Bayern karşılaşmasına kadar yine Pepe-Medel oynayacak. İki ismin performansı Bayern maçına da ışık tutacak.
Şenol Güneş, lig maçlarında bu ikiliyi bozmayacak. Performansları sürerse Bayern'e karşı da bu tandemi sahaya sürecek. Aksi halde Tosic veya Vida'yı Pepe'nin yanına yerleştirecek. Ancak Medel'in topla olan becerisi sebebiyle Güneş'in ilk tercihi Şilili oyuncu olacak.
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