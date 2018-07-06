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Şenol Güneş, o oyuncuyu takımda istemedi

Şenol Güneş, o oyuncuyu takımda istemedi.16203
  • Giriş : 06.07.2018 / 15:52:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, o oyuncuyu takımda istemedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olimpik Lyon'da top koşturan deneyimli oyuncu Rafael Da Silva'yı takımda istemedi.

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemine Olimpik Lyon'da forma giyen Rafael Da Silva da gelmişti.

Fransız basını, bugün Siyah Beyazlılar'ın hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmasına rağmen transferin gerçekleşmediğini yazarken buna gerekçe olarak da Şenol Güneş'i gösterdi.

ÖDENMEYEN MAAŞLAR!

Ülkede yayım yapan "Olimpique et Lyonnais" adlı internet sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde tecrübeli teknik adamın Brezilyalı defans oyuncusunu veto ettiği öne sürüldü.

Güneş'in bu tavrının altında yatan nedeninse hâlihazırda yerli oyuncuların henüz ödenmeyen maaşları olduğu kaydedildi.

3,5 MİLYON EURO'YA GELECEKTİ

Haberde Beşiktaş'ın Lyon'la 3,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı ve oyuncuyla da 3 yıllığına söz kestiği belirtildi.

Ne var ki Güneş'in ret kararının ardından yönetim, oyuncunun bonservisini 2 milyon euro'ya çekmeye çalıştı ancak Fransızlar bu teklifi kabul etmeyince transfer suya düştü.

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