Şenol Güneş: Onları takımda istemiyorum
2 yıl üst üste Beşiktaş'a şampiyonluğu tattırarak 3. yıldızı formasına takan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Mustafa Pektemek, Boyko, Milosevic ve Sosa'yı takımda istemiyor.
HÜRRİYET
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