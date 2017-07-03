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Şenol Güneş: Onları takımda istemiyorum

Şenol Güneş: Onları takımda istemiyorum.17507
  • Giriş : 03.07.2017 / 08:52:00

Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş, yeni sezon için önemli kararlar aldı.

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2 yıl üst üste Beşiktaş'a şampiyonluğu tattırarak 3. yıldızı formasına takan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Mustafa Pektemek, Boyko, Milosevic ve Sosa'yı takımda istemiyor.

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