Şenol Güneş: Onların hiçbirine hayır demem
Son şampiyon Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, forvet ve kanatta oyuncuya ihtiyaç olduğunu, ancak ekonomik faktörlerinde de önemli olduğunun altını çizdi.
“Acil forvet ve kanat ihtiyacımız var. Burak Yılmaz, Gignac, Diego Costa, Volkan Şen, Lens ve Yusuf Erdoğan’ın olmasını isterim ama bu sadece bana bağlı değil. Ekonomik faktörler de önemli”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün BJK Nevzat Demir Tesislerinde basının karşısına geçti. Yaklaşık 1 saat süren basın toplantısında transfer konusunda doyurucu bilgiler verdi. Tecrübeli ve başarılı teknik adam hemen hemen gündemdeki bütün isimlerle ilgili soru işaretlerini kaldıran, en azından bakış açısını ortaya koyan açıklamalarda bulundu. Burada en dikkat çekeni kuşkusuz Burak Yılmaz’la ilgili olanıydı. Güneş’in yeni sezona yönelik olarak altını çizdiği acil konu FORVET VE AÇIK (kanat) TRANSFERİYDİ. Gökhan Töre’nin sakatlığının planlarını bozduğunu vurgulayan Güneş gündemdeki isimleri değerlendirdi:
Forvete ve kanada mutlaka bir transfer yapmalıyız. Burak Yılmaz da Volkan Şen de kabiliyetli oyuncular. Karakterleri itirabıyla olumsuzluklarının olacağını düşünmüyorum. Eleştiriler yapılıyor. Taraftarın şunu bilmesini istiyor ve rica ediyorum; Geçmişteki küçük hatalı hareketlerini burada sürdüreceklerine inanmıyorum. Hataları var, kabul ama medyanın yansıttığı gibi değil. Alınıp alınmaması gündeme gelirse ben olumlu bakarım. Teknik olarak olumsuz değilim. Yusuf Erdoğan’ı da 1461 Trabzon’dan beri tanıyorum. Yetenekli bir oyuncu. Neden bırakıyorlar anlamıyorum. Eğer bırakırlarsa ilgilenebiliriz. Kanada ‘yabancı mı, Türk mü?’ derseniz tercihimi Türk’ten yana kullanırım.
Aboubakar’ı tabii ki istiyorum ama Porto bırakmıyorsa artık bu konu kapanmalı. Çok uzaması doğru değil. Bir de garip olan ‘Aboubakar kafa attı’ diye herkes kovuyordu. Şimdi herkes ‘Kalsın’ diyor. Forvete alternatif olarak Gignac var. İyi bir oyuncu. Diego Costa da gelirse hayır demem. Gomez gündemimizde yok. Lens, Ben Arfa, Babacar ve Jonathas isimleri de gündemdeydi. Bakıldığı zaman teknik olarak hepsi iyi oyuncular ancak bu, sadece bizim görüşümüze göre olmuyor. Ekonomik şartlarına da bakılması gerekiyor. Biz düşüncemizi yönetime bildireceğiz, onlar da en uygun olanı seçecek. Demba Ba’nın da kalmasını istiyorduk ama sakatlığı nüks etti.
Kara Kartal’ın mücadele ettiği bütün kulvarlarda adının zirveye oynayacağını söyleyen Şenol Güneş, güzel Futbol sergileyerek, keyif alıp vererek şampiyon olmak istediklerini söyledi. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı planladıklarını da vurgulayan Güneş, kamp planı hakkında da açılımda bulundu: Çin seyahatini takıma daha az zarar vermesi adına 3 güne sığdırmak istiyoruz (17-18 ve 19 Temmuz). 25-27-30 Temmuz’da ise İspanya’da Vallodolid, Las Palmas ve R. Betis ile özel maçlarımız olacak.
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