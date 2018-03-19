Şenol Güneş patladı: Bunlar geyik muhabbeti
Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, dün akşam oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş’ın teknik patronu, “Sahamızda kaldığımız halde rakibe pozisyon veriyorsak, bizim ne işimiz var üst sıralarda. Futbol oynanmadan sonuç alınmıyor. Büyük avantajı kaybettik” dedi.
Maç sonrası Beşiktaş’ın teknik patronu Şenol Güneş oyuncularına sitemliydi. “Böyle önemli bir maçta yenilmek bize yakışmadı” diyen Güneş, “Sahamızda kaldığımız halde rakibe topu kaptırıp pozisyon veriyorsak, bizim ne işimiz var üst sıralarda. Büyük takım ve büyük futbolcuysanız, bu kadar kolay pozisyon veriyorsanız, az çalışıyorsunuz demektir. Bu takımın oyuncuları yetenekli, karakterli, istekli oyuncular. Ama bugün kötü oynadılar” sözlerini kullandı. “İyi takım olduğumuzu düşünüyorduk. Şut yok, orta yok. Rakip bir uzun top atıyor, biz sahada yokuz” vurgusu yapan tecrübeli çalıştırıcı şampiyonluk şansıyla ilgili soruya, “Yorumum yok. Şunu geçeriz, bunu geçeriz, bunlar geyik muhabbeti. Futbol oynanmadan sonuç alınmıyor” karşılığında bulundu.
“Rakip 10 kişi kalmasına rağmen başarılı olmadık. Çok kötü bir maç oynadık. Rakibin de tedirgin olduğu karşılaşmada büyük bir avantaj kaybettik” diyen Şenol Hoca, “Kazansaydık çok iyi bir ivme yakalayacaktık. Bugünkü maçın hiçbir mazereti olamaz. Oynadığımız oyunla mağlubiyeti hak ettik. Mağlubiyette sorumluluk benim. Yanlış seçimlerim oldu, doğru uygulama yapamadık. Sebebini arayacağız” açıklaması yaptı.
TRT
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