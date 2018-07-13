Şenol Güneş patladı: Sakatsan neden geldin?
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, takım kampında yıldız oyuncu Negredo'ya 'Sakatsan neden geldin' diyerek çıkıştı.
Beşiktaş'ın 20 Temmuz'a kadar sürecek Avusturya kampı başladı. Ehrenhausen kasabasında toplanan Siyah-Beyazlılar'a yeni yardımcı antrenörler GutiHernandez ile İlhanMansız da katıldı.
Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında ikilinin bir fotoğrafı paylaşılırken, "Yeni başarılar, yeni zaferler, yeni kupalar için, Beşiktaş'a yeniden hoş geldiniz" notu düşüldü. Teknik direktör Şenol Güneş ise "Antrenör olarak da iyi işler yapmalarını bekliyoruz. Beşiktaş'a katkı yapacaklar" dedi.
Sakatlığı ve teknik direktör Şenol Güneş'in tercihi nedeniyle Slovakya'daki ilk etap kampına götürülmeyen Alvaro Negredo ise 2. etap kampında yer alacak. Antrenman öncesi basına açıklamalarda bulunan Güneş, İspanyol golcü için "Sakatlığı vardı yine de gelmiş… 'Neden geldin sakat sakat' dedim. 'Denemek istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli santrforun hatalarından ders çıkardığını ve kendisiyle ilgili büyük beklentileri karşılayamadığının farkında olduğu aktarıldı.
Transfer çalışmalarına yönelik bir soruya, "Benim pek bilgim yok, gazetelerden okuyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz" diyen Güneş, "Kararları başkan veriyor, cuma günü gelecek. Elimizde iyi isimler var. Ekonomik duruma göre transfer yapacağız. Vagner Love iyi çalıyor, zaten iyi de oyuncu. Ama güven kaybı yaşadı geldiğinde… Gökhan Töre de iyi çalışıyor. Biz burada onları hazırlamak durumundayız. Sahada göreceğiz hepsini" değerlendirmesinde bulundu.
YENİAKİT
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