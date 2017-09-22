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Şenol Güneş, Pepe ve Atiba ile buluştu

Şenol Güneş, Pepe ve Atiba ile buluştu.17507
  • Giriş : 22.09.2017 / 15:23:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pepe ve Atiba ile buluştu.

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Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Güneş, Pepe ve Atiba ile bir araya geldi.

İki oyuncunun bitmeyen enerjilerinin ve tecrübelerinin kendilerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünen tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe ataklarını bu iki isimle eritmeyi planlıyor... İki isimle bir görüşme yapan Güneş’in, “İkiniz de bu takımın sigortasısınız. Çok kritik bir bölgede oynuyorsunuz. Kaliteniz tartışılmaz. Sizden her zamankinden daha fazla performans gösterip takıma liderlik etmenizi bekliyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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