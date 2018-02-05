Şenol Güneş radikal değişiklikler yapacak
Son şampiyon Beşiktaş'ta sabırlar taştı. Bursaspor'da kaybedilen 2 puanun ardından teknik direktör Şenol Güneş çarpıcı kararlar aldı.
Beşiktaş’ta Oğuzhan, Negredo ve Vida’ya kulübe; Tolgay, Vagner Love ve Tosic’e ilk 11 yolu göründü. Ayrıca yeni transfer Larin'in de Türkiye Kupası rövanş maçında forma şansı bulması bekleniyor.
Tecrübeli teknik adam kadroda radikal değişiklikler yapacak. Öncelikle haftalardır takıma katkısı olmayan Oğuzhan Özyakup kızağa çekilecek. Yerine çalışkanlığı ve savunmaya yardımıyla ilk yarıda göz dolduran Tolgay Arslan forma giyecek. Alvaro Negredo’ya da sabır kalmadı. Sezon başından bu yana takımı öne geçiren sadece 1 gol atabilen İspanyol oyuncu kulübede oturacak, kilit açma üstadı Vagner Love ilk 11’de forma giyecek.
Acil eylem planının son hamlesi ise savunma için yapılacak. Henüz takıma adapte olamayan Vida’nın Bursaspor maçında yenilen iki golde de bariz hatalı olması üzerine Hırvat-Sırp değişikliği yaşanacak. Sakatlığını atlatan Tosic ilk yarıda olduğu gibi stoperde Pepe’nin partneri olacak. Son haftalarda performansında düşme gözlenen Gökhan Gönül de uyarılacak. Tecrübeli oyuncudan hücumlarda Quaresma’ya daha fazla destek vermesi istenecek. Oyuncularını ikaz eden Güneş, “Puan kaybetme lüksümüz yok” dedi.
Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Cyle Larin siftah yapacak. Kanadalı genç forvetin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının rövanşında forma giymesi bekleniyor.
Everton menajeri Sam Allardyce, 5-1’lik Arsenal yenilgisi sonrası Cenk Tosun hakkında konuştu. Kurt teknik adamın millî futbolcunun performansının Beşiktaş’taki gibi olmadığını söylemesi İngiliz basınının tepkisini çekti. İngilizler Cenk’in oyuna girdiği 78. dakikada durumun 5-1 olduğunu hatırlattı.
Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon seri galibiyetler konusunda sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Güneş yönetiminde geçen sezon 7 defa üst üste galibiyetlere imza atan siyah-beyazlılar bu sezon ise sadece 3 defa üst üste rakiplerine üstünlük kurabildi. Beşiktaş 2015-2016’da ise 8 defa üst üste galip gelmişti.
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