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Şenol Güneş: Saha kenarında yoruldum

Şenol Güneş: Saha kenarında yoruldum.17507
  • Giriş : 14.09.2017 / 08:44:00

Zorlu Porto maçı sonrası teknik adam Şenol Güneş'ten açıklama geldi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Porto zaferi sonrası yaptığı açıklamasında moral açısından önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Porto'yu  ilk kez mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Hem moral hem puan açısından  Şampiyonlar Ligi'nde kazanmak önemliydi. Güçlü bir rakibi yendik." dedi.

Porto'nun hızlı ataklarına yanıt vermeye çalıştıklarını kaydeden  Güneş, "Gol de bulduk. Kazanan takım olarak mutluyuz. Bütün oyuncularımızı tebrik  ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gruptaki ilk maçı kazandıklarını anlatan Şenol Güneş, şunları  kaydetti:

"Galibiyet önemli tabii ama hiçbir garantisi yok. Avantaj oldu. Monaco  ve Leipzig de iyi takımlar. Porto da ortak olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde  oynuyorsunuz. Oyuncularıma futbolun keyfini almalarını, koşmalarını ve  yardımlaşmalarını söyledim. İstanbul'a göre serin olmasına rağmen ben de saha  kenarında yoruldum. Bu ligin ayrı heyecanı var. Duygu ve konsantrasyon üst  seviyede oluyor."

Takımda tecrübeli oyuncuların olduğuna değinen Güneş, "Bir kısmı saha  içinde bir kısmı saha dışında oluyor. Türkiye'de 'niye kenarda' kavgasını  ediyoruz. Kenardakiler girdi, katkıları oldu. Oyunlarını oynadılar, bütün başarı  onlara ait." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısında neşeli olduğu görülen Güneş, Porto karşısında  kendi kalesine gol atan Dusko Tosic'in iyi oynadığını vurgulayarak, "Tosic gol  atmayı seviyor ama bazen kaleleri şaşırıyor." şeklinde esprili bir ifade  kullandı.

Porto maçında siyah-beyazlı taraftarların olmamasıyla ilgili soruyu  yanıtlayan Güneş, "Taraftarlar yoktu ama iyi niyetleri, ruhları ve duaları bizimleydi." şeklinde konuştu.

Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili soruyu, "Bu sene  hedefimiz gruptan çıkmak. İyi bir yönetimimiz, takımımız ve taraftarımız var. Adım adım gideceğiz.  İnşallah başarılı oluruz." diye yanıtladı.

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