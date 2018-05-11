Şenol Güneş: Seneye kalmak isteyen hak etsin
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluk yolunda hala umutların bitmediğini söyleyerek oyuncularına önemli uyarılarda bulundu.
Siyah beyazlı ekibin mutlu sona ulaşma şansı her ne kadar çok düşük olarak görülse de teknik heyet sezonu ilk iki içinde bitirip, Devler Ligi vizesi almanın planlarını yapıyor.
Futbolcularıyla yaptığı toplantıda son iki karşılaşmanın mutlaka kazanılması gerektiğini dile getiren teknik direktör Şenol Güneş'in "Henüz tatile girmedik ve gelecek sezon bu takımda kalmak isteyen herkes bunu hak etmeli. Hepinizden tam performans bekliyorum. Osmanlı ve Sivas maçlarından galip gelip, rakiplerimizin hata yapmasını bekleyeceğiz" diye konuştuğu bildirildi.
Sezonu kapatan Pepe ve Caner'in yokluğunda Tosic'in cezalı olmasıyla Beşiktaş'ta savunma hattı Adriano-Medel-Vida ve Gökhan'dan oluşacak. Oğuzhan-Tolgay ikilisini orta alanda en olası çözüm gibi gören deneyimli teknik adamın, Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra başarılı performans ortaya koyan Necip'e de hazır ol talimatı verdiği belirtildi.
Hücumda Babel, Talisca, Quaresma'dan vazgeçmeyecek olan Şenol Güneş'in forvet tercihi ise yine Vagner Love olacak.
Bu arada antrenmanlardaki hırsı ve giderek artan fizik gücüyle dikkat çeken Cyle Larin'in de teknik ekipten geçer not aldığı ve önümüzdeki sezon planlarına dahil edilebileceği öğrenildi.
BEİNSPORTS
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