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Şenol Güneş: Söyleyeceklerimin önemi yok

Şenol Güneş: Söyleyeceklerimin önemi yok.21550
  • Giriş : 29.04.2018 / 18:54:00

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa "mecbur olduğu" için röportaj verdi.

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Sepet Beşik

Şenol Güneş, yayıncı kuruluşun canlı yayını sırasında sitem dolu kısa bir açıklama yayınladı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Mecbur olduğum için röportaja gelmek zorundaydım. Çok şeyin değerini kaybettiğini düşünüyorum. Söyleyeceğim şeylerin önemi yok, teknik yorum yapmayacağım. İki takıma da başarılar diliyorum"

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