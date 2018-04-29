Şenol Güneş: Söyleyeceklerimin önemi yok
Şenol Güneş, yayıncı kuruluşun canlı yayını sırasında sitem dolu kısa bir açıklama yayınladı.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;
"Mecbur olduğum için röportaja gelmek zorundaydım. Çok şeyin değerini kaybettiğini düşünüyorum. Söyleyeceğim şeylerin önemi yok, teknik yorum yapmayacağım. İki takıma da başarılar diliyorum"
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