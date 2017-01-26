Şenol Güneş: Surat asanla işim olmaz
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımda oynayamayan ve bu yüzden huzursuzluk çıkaran futbolcuyu istemediğini açık açık söyledi.
Tecrübeli teknik adamın, "Sorun çıkaran, mutsuz olan kişileri takımımda istemiyorum. Böyle hisseden ve böyle düşünen biri varsa gitsin. Herkes çalışacak ve iyi olan formayı alacak. Benim olduğum yerde hak eden oynar. Kimse için önyargılı değilim. Oynamıyor diye surat asan kişilerle işim olmaz. Vakit varken ayrılabilir, ben izin veriyorum." dediği öğrenildi.
"GİTMEK İSTEYEN GÖNDERİLECEK"
Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin de Şenol Güneş'in bu kararına destek verdiği ve takım içinde ikilik çıkmaması için gitmek isteyene kolaylık sağlayacağı belirtildi.
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