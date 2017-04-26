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Şenol Güneş, sürpriz operasyonu başlattı

Şenol Güneş, sürpriz operasyonu başlattı.23025
  • Giriş : 26.04.2017 / 10:25:00

Şenol Güneş, takım içinde önemli kaydırmalar gerçekleştirdi.

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Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Lyon ve Adanaspor maçlarında savunmada yaşanan sıkıntılar üzerine harekete geçti.

Hürriyet'in haberine göre; takımının üst üste kazandığı Trabzonspor ve Adanaspor maçlarında kalesinde 5 gol görmesi, Güneş'i farklı alternatifler aramaya itti. Adanaspor maçında şans verdiği Atınç Nukan'ın performansından memnun kalmayan tecrübeli çalıştırıcı, kritik Başakşehir maçında savunma hattında değişikliğe gitme kararı aldı.

Güneş, şampiyonluk yolunda belirleyici bir rol oynayacak olan zorlu mücadelede, Adanaspor maçında yedek soyundurduğu Adriano'yu sol beke çekerek, stoper tandemini Marcelo-Tosic ikilisine teslim edecek. Bu sayede savunmadaki hataları ortadan kaldırmak isteyen Güneş, Başakşehir'i yenip zirvede iyice rahatlamak istiyor.

HÜRRİYET

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