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Şenol Güneş: Tapelerde ne dediği ortada

Şenol Güneş: Tapelerde ne dediği ortada.17626
  • Giriş : 06.02.2017 / 10:33:00

Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Ziraat Kupası için kapışan Fenerbahçe ile Beşiktaş mücadelesi sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çok sert açıklamalar geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da Fenerbahçe 1-0 mağlup olduğu mücadele sonrasında Şenol Güneş sert açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları; Bütün provakasyonlara rağmen oyunu toparladık. Olmaması gereken şeyler oldu ama Futbol bu diyerek geçiştiriyoruz. Oyunu iyi oynarken gereksiz bir şekilde eksik kaldık. Fenerbahçe iyi de oynadı biz eksik kalınca. Çıkarken kontra ataktan yedik. Olumsuzluklar daha fazla...

Rakibi tebrik etmek bile doğru değil ama tebrik ederim. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolcularımın eksikleri var prokave etmeleri gerekiyor. Bazı yorumcu arkadaşlar konuşursam üzülebilir. Onların attığı golde Lens'e sarı kart göstermedi. Hakem skora göre oyunu yönetti. Ama bizim eksikliğimiz biz kendi oyunumuzda başarılı olacağız. Bugün de mazeretleri yaratmak iyi değil. İyi takımız iyi oyunuyoruz. Rakibin provakelerine uymamak gerekiyor.

KJAER AÇIKLAMASI

O ne anladı. Benim üzerime neden geliyor ben anlamadım. Türkçe mi biliyor? Ben kendi takımıma konuşuyordum. Van Persie'de çok yaptı ama bunlara hakem destek verdi. İyi profesyonel şaşırdım. Beğendiğim ve iyi bir oyuncu kendisi... Ben hatalıysam hakem söyler sana ne oluyor. En sakini buymuş. Önemli değil canları sağolsun.

İLHAN EKŞİOĞLU'NA GÖNDERME 

Şenol Güneş: Kjaer ile resmimi paylaşan (İlhan Ekşioğlu) var ya... Tapelerde ne dediği ortada. Hesap veremeyenler hesap sormaya kalkmasın. 

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