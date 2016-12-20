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Şenol Güneş'te Katar'dan büyük teklif

Şenol Güneş'te Katar'dan büyük teklif.21161
  • Giriş : 20.12.2016 / 10:30:00

Katar ekiplerinden Elm Jaish, tecrübeli teknik adamın peşine düştü.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için Katar'dan teklif geldi. Tecrübeli teknik adamı transfer etmek isteyen Katarlılar 13 milyon Euro önerdi.

Sezon başında; Mario Gomez, Jose Sosa ve Gökhan Töre gibi takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerin ayrılmasına rağmen ekibini bu sezon da zirve yarışında iddialı bir konumda tutmayı başaran başarılı teknik adama, Katar Ligi ekiplerinden El Jaish kancayı taktı.

Fanatik'in haberine göre; Katar Yıldızlar Ligi'nde (1. Lig) yer alan ekibin görevlendirdiği bir menajerin, Şenol hocaya bu teklifi ilettiği ve Jaish'in kendisine 2 senelik sözleşme için 13 milyon Euro'luk (47 milyon 500 bin TL) öneride bulunduğu bildirildi. Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmesi bulunan 64 yaşındaki teknik adam, Siyah-Beyazlılar'dan sezon başına 1,5 milyon Euro (5 milyon 500 bin TL) kazanıyor.

DAHA ÖNCE SEOUL'Ü ÇALIŞTIRDI

Türkiye Milli Takımı'nı 2002 Dünya Kupası'nda Dünya 3'üncüsü yapan Şenol Güneş, daha önce kaleci olarak yıllarca formasını giyip efsanesi olduğu Trabzonspor'da teknik adamlık yapmış, Antalyaspor, Bursaspor gibi takımlara ek olarak da 2007-09 sezonlarında Güney Kore ekibi Seoul'ü çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in adı, Trabzonspor'un önceki gün resmen açılan Akyazı Stadı'na verilmişti.

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