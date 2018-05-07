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Şenol Güneş'ten açıklama: Geçmişi unutalım

Şenol Güneş'ten açıklama: Geçmişi unutalım.23025
  • Giriş : 07.05.2018 / 10:44:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım oyuncuları ile toplantı yaptı.

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Ziraat Türkiye Kupası'ndan yaşananlar ve Galatasaray mağlubiyeti ile sarsılan Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, takım oyuncuları ile toplantı yaptı.

Siyah-Beyazlılar’ın hocası Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Kayseri ile önemli bir maç oynayacağız. Herkes elinden gelenin en iyisini versin ve bu maçı alalım. Sizlere güvenim sonsuz. Kazanalım, geçmişi unutalım” dedi

Galatasaray derbisi ile şampiyonluk yarışının gerisine düşen Beşiktaş, bugün sahasında oynayacağı Kayseri maçı ile birlikte yaraları sarmak istiyor. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, travmalı bir dönemden geçen Siyah-Beyazlı takımda yönetim, teknik heyet ve futbolcular kalan 3 maçın kazanılıp ligin en iyi yerde bitirilmesinin hesaplarını yaparken, Kayseri galibiyeti ile kara bulutların dağıtılmasını amaçlıyor... Oyuncuları ile bir toplantı yapan teknik direktör Şenol Güneş, sadece kendi işlerine bakmalarını ve taraftarlara güzel bir Futbol ile 3 puan armağan etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yaşananların geride kaldığını vurgulayan tecrübeli teknik adamın, “Çok güzel iki sezon geçirdik. Açık ara puan farkları ile şampiyon olduk. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yaptıklarımız ile Avrupa’nın takdirini kazandık. Herkese kendimizden bahsettirdik. Ancak dış etkenler ve zaman zaman kendi performansımızın da dalgalanması nedeniyle şu an için istediğimiz noktada değiliz. Ama bu, bizim kötü bir takım olduğumuzu göstermez. Biz bu ligin en iyi kadrosuna sahip ve en iyi futbolunu oynayan takımıyız. Kayseri ile önemli bir maç oynayacağız. Herkes elinden gelenin en iyisini versin ve bu maçı alalım. Sizlere güvenim sonsuz. Kazanalım, geçmişi unutalım” dediği öğrenildi

HABERTURK

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