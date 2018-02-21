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Şenol Güneş'ten açıklama: Şansımız bitti

Şenol Güneş'ten açıklama: Şansımız bitti.17507
  • Giriş : 21.02.2018 / 08:38:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Dün akşam Şampiyonlar Ligi için Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş maç sonrası konuştu.

Beşiktaş’ın çalıştırıcısı, “11 kişi zaten bizden üstün olan bir takımla oynadık. 10 kişi kalınca üstünlüğü iyice onlara verdik. Bugünden itibaren artık lige bakacağız” açıklaması yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından, “Buraya hak ederek geldik. 11 kişi zaten bizden üstün olan bir takımla oynadık. 10 kişi kalınca üstünlüğü iyice onlara verdik. Zaten rakip kaleye gidemiyorduk. Bizim için kötü bir sonuç oldu. Daha güzel bir futbol izlettirmek isterdik. Şu andan itibaren Şampiyonlar Ligi şansımız koptu” derken, “Kırmızı kart zaten istediğimiz şey değildi ama oluyor. Bu işleri iyi yapan takımlara karşı daha iyi olmalıydık. Lig ve Şampiyonlar Ligi ayrı bir yarışma. Takımın iyi niyetine hiçbir şey diyemem. Onlarla her zaman gurur duyuyorum. Bugünden itibaren lige bakacağız” şeklinde konuştu.

Kendimizi avutmayalım
Hakem Hategan’ın takdir haklarını Bayern lehine kullandığı hatırlatılan Güneş, “Hakemle ilgili konuşacak bir şeyimiz yok. Başka sebepler söyleyerek kendimizi avutmayalım. İyi bir takıma karşı kendimizi test etme şansını kaybettik. Adriano bugün gayet iyi oynadı. Atiba’nın top kaybından sonra hamle hatası oldu. 10 kişi kaldık ama buna rağmen direnmeliydik” demekle yetindi. 

Orman kahramanıyla!
Bu arada, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman maç öncesi Bayern Münih’in dostluk yemeğine katıldı. Başkan Uli Hoeness ve CEO Karl-Heinz Rummenigge ile bir araya gelen Orman, çocukluğunun en önemli kahramanlarından Rummenigge ile aynı masada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirttti.

Başakşehir’den jest
Lig lideri Medipol Başakşehir resmî Twitter hesabından Beşiktaş’a destek veren bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan kulüp, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun siyah-beyaz ışıklı bir görseline yer verdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Zengin protokol
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray eski başkanı Faruk Süren ve teknik direktör Cristoph Daum gibi isimlerin yanı sıra Beşiktaş’ın eski futbolcusu Andreas Beck de karşılaşmayı takip etmek için stattaki yerini aldı.

Beck: Şalteri kapatın!
Stuttgart forması giyen Beşiktaş’ın eski sağ beki Andreas Beck, “Takım kırmızı kart görüp 10 kişi kalınca bu sonuç oldu. Futbolcularla görüştüm. Elbette ki çok üzgünler. Bu sonuçtan sonra internete girmemek, gazete okumamak lazım. Önemli maçlar onları bekliyor. Eleştiriler olacaktır. Şalteri indirmeliler” sözlerini kullandı. 

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