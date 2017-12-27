Facebook Twitter Rss

Şenol Güneş'ten Arda açıklaması!

Şenol Güneş'ten Arda açıklaması!.11651
  • Giriş : 27.12.2017 / 11:41:00

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiasına teknik direktör Şenol Güneş'ten açıklama geldi.

Güneş, Arda Turan'ı beğendiğini açıklarken, konunun ekonomik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arda Turan'ın transferi hakkında konuştu. Habertürk'te yer alan habere göre Şenol Güneş, Arda Turan transferine sıcak bakıyor ancak bu transferin gerçekleşmesi için gereken ekonomik şartlara da önem veriyor.

İşte Şenol Güneş'in Arda Turan ve transferine dair sözleri...

"Benim şu anda elimde bir kadrom var. Birileri giderse birileri de gelecektir. Alternatifi yoksa kimseyi bırakmak istemem. Örneğin Cenk'i göndermeyi düşünmem. Giderse de ona göre çözüm ararız. Arda'yı da tabii ki beğenirim. Ve bunları kamuoyunda konuşmam, başkanla yönetimle konuşurum. Çünkü işin ekonomik boyutu var. O da yönetimin alanı."

TÜRKİYE

Seren'den üstsüz resmine uyuşturuculu yanıt

4 işadamına FETÖ gözaltısı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Savcılıktan ByLock açıklaması!

Savcılıktan ByLock açıklaması!

Savcılık, 11.480 kişinin GSM numarasına irade dışı yükleme yapıldığını açıkladı.

Rusya, Türkiye ne kara ödedi açıkladı

Rusya, Türkiye ne kara ödedi açıkladı

Rusya'dan Türkiye'ye satılan S-400 füze sistemleri ile ilgili bilgi geldi.

 

Kuzey Irak'ta çatışma: 1 asker şehit

Kuzey Irak'ta çatışma: 1 asker şehit

Kuzey Irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

OHAL Komisyonu: Başvuru yarın

OHAL Komisyonu: Başvuru yarın

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan açıklama geldi.

 

Taşeron işçiye kadro hakkı KHK'da!

Taşeron işçiye kadro hakkı KHK'da!

Taşeron işçiye kadro hakkı veren düzenleme Kanun Hükmünde Kararnamede yer aldı.

TSK'dan açıklama var!

TSK'dan açıklama var!

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya