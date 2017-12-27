Şenol Güneş'ten Arda açıklaması!
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiasına teknik direktör Şenol Güneş'ten açıklama geldi.
Güneş, Arda Turan'ı beğendiğini açıklarken, konunun ekonomik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arda Turan'ın transferi hakkında konuştu. Habertürk'te yer alan habere göre Şenol Güneş, Arda Turan transferine sıcak bakıyor ancak bu transferin gerçekleşmesi için gereken ekonomik şartlara da önem veriyor.
İşte Şenol Güneş'in Arda Turan ve transferine dair sözleri...
"Benim şu anda elimde bir kadrom var. Birileri giderse birileri de gelecektir. Alternatifi yoksa kimseyi bırakmak istemem. Örneğin Cenk'i göndermeyi düşünmem. Giderse de ona göre çözüm ararız. Arda'yı da tabii ki beğenirim. Ve bunları kamuoyunda konuşmam, başkanla yönetimle konuşurum. Çünkü işin ekonomik boyutu var. O da yönetimin alanı."
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