Şenol Güneş'ten Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, takımının durumunu değerlendirdi ve Arda Turan'ın uçakta yaşadığı olaya ilişkin konuştu.Beşiktaş'ın hazırlık kampında konuşan Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:"Forvet ve kanat transferi şart. Mutlaka almamız gerekiyor. Yönetim kurulu çalışma sürdürüyor. Gitmesi gereken ve gelmesi gereken muhtemel oyuncular var. Öncelik, takım kadrosunun yarışabilmesi için açık kanat oyuncusu ve santrfor olarak 2 oyuncuya ihtiyacımız var. Birtakım dalgalanmalar var programda. Geç bilgi verdik. Bazı konular bizim dışımızda da gelişti. Çin seyahatiyle ilgili görüş farklılıklarımız vardı. Gidiş-geliş, iklim sıkıntı olacak diye görüş farklılıkları oldu. En az takımı olumsuz etkileyecek şekilde bu seyahati yapmak istiyoruz. 25-27-30 Temmuz tarihlerinde Valladolid, Real Betis takımlarıyla maç yapacağız. Burada da bir hazırlık maçımız var. Şu andaki hazırlık dönemi olarak rakiplerimiz bunlar. Daha önce yurtdışında yaptığımızda olumlu olduğunu düşündük. Her gün öğleden sonra 13.30’da basın toplantısı düzenleyebiliriz oyuncularla. 16’sına kadar burada çalışacağız.""Bütün takımlara sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Geçen sene oldukça başarılı olan takımlar vardı. Sıkıntılı olan takımlar vardı. Transfer yapıp yeniden ortak olmak isteyen takımlar vardır, zor bir yarış olacak. Bütün rakipleri önemsiyoruz. Hepsine önem ve değer veriyoruz, rakipler olmazsa bir anlamımız olmaz. 18 takımın hepsi birbirinden değerli. Çekim gücü olmak istiyoruz. Farklı Futbol oynamak istiyoruz. Beğeni kazanmak, rakiplerin saygı duyacağı bir Futbol oynamak istiyoruz. Rakiplerimizi güzel futbolla yenmek istiyoruz. Herkesin beğeneceği bir Futbol oynamak istiyoruz, hedefimiz bu olacaktır. Sıkıntılarımız var sezon başı olduğu için. Sezon başlayana kadar halletmek önemli.""Stoperle ilgili transfer olduğu için konuşabiliriz. İdmanımızda yok henüz. Uzun bir lig yarışından çıkıldı. Bizim için UEFA, Pepe için Şampiyonlar Ligi, Milli takımlar... Her futbolcunun çalışmak kadar dinlenmeye de ihtiyacı var. Pepe’nin kariyeriyle ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. O saygıyı hak ediyor. Karakteriyle ilgili de olumlu bilgiler aldık. Bazı görüntüleri vardı, eleştirilebilir görüntülerdi. Biz de eleştirmiştik geçmişti. Son 6 yıla baktığınız zaman bir olumsuzluğunu görmüyoruz. İnsanlar saha içerisinde agresiflik ve ilişki olarak hatalar yapabilir. Önemli olan bunu sürdürmemek, o yanlışla yaşamayıp bunu düzeltmektir. Stoperde tecrübesiyle, yeteneğiyle, liderlik vasfıyla Pepe’nin katkı yapacağını düşünüyorum. Geçen sene Marcelo, Tosic, Atınç forma giydiler. Olumsuz bir şey söyleyemem. Orayı yeterli görüyorum artık.""Transferle ilgili benim düşüncem de alınıyor ama son kararı yönetim veriyor. Medyada benim ağzımdan şeyler yazılıyor. Ben hiçbir şey söylemedim medyaya, yönetime söylüyorum sadece, kararı onlar verir. Teknik konu; idari ve ekonomik konuyla desteklenir. Ekonomik konu olömadığı sürece hiçbir şey olmaz. Alınabilirliği çok önemlidir. Bütün transferler için geçerli. Burak da Volkan da benim çalıştığım çok yetenekli oyuncular. Ama hiçbiri için ‘bu oyuncuyu alın’ demedim. Biz yetişmiş oyuncularımızı, Arda dahil, genel konuşuyorum; hocalar, sanatçılar... Yetişmesi için az uğraşıyoruz, yetiştikten sonra kolay harcamayı seviyoruz. Sizi Milli Takım ’da veya kulüpte temsil eden kişiye savunma hakkını ona bırakıyorsak, aslında biz onu sevmiyoruz, sahiplenmiyoruz demektir. Onun haklarını biz savunmalıyız. Yardımcı olmalıyız. Tam tersini yapıyoruz, zayıf düştüğü anda batırmaya çalışıyoruz. Bu kültürü birlikte oluşturmamız gerekiyor.""Arda’ya üzülüyorum. Karakterine ve oyunculuğuna çok saygı duyuyorum. O duruma düştüyse benim de, medyanın da, hepimizin olmalı. Onu biz birlikte savunmalıyız. Aynı şey medya mensubu, antrenörler için de geçerli. Nedense yetişmiş insanları yok edip yeni oyuncu yetiştirmek istiyoruz. Burak ve Volkan için de aynıları geçerli. Türkiye’nin en yetenekli oyuncuları. Milli Takım ’a alınma gerekçeleri de sevilmeleri değil, yetenekleri. Hataları olmuştur. Bunu sürdürüp sürdürmemesi önemli. Alınıp alınmamasıyla ilgili de gündeme gelirse konuşurum ama şu an böyle bir durum söz konusu değil. Şartlar uygun olursa teknik olarak iyi bakarım. Kimi alacağımızı ben de bilmiyorum. Burak ve Volkan’a karşı olumsuz değilim.""Bir forvet almak için, bir oyuncu satmak gerekiyor. Dengeler bozuluyor. Bonservisi uygun oyuncu varsa onu değerlendirmek lazım. Bizim takımı bozacaksa almayız, buna izin vermeyiz. Taraftarlarımız da merak etmesinler; bu camiaya girdikten sonra hiçbir oyuncu hata yapsa bile bunu sürdüremez. Ama geçmişteki ufak tefek hatalara oyuncuları mahkum etmek doğru değildir, büyük camialara bu yakışır.""Rakiplerle kavga etmek değil, güzellikler yaşamak istiyoruz. Hakemlerle hiç konuşmayan bir takım olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hatalarımız olursa da siz uyaracaksınız.""Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı kaçırdık. Hedefimiz gruptan çıkmaz. Çıkarsak kendimizi başarılı görürüz ama bunun da üstüne çıkmaya çalışacağız. Final oynamak, şampiyon olmak isteriz tabii ama bunu zor olarak görüyorum. Şampiyon da olsak, finale de gelsek hazır olmadığımızı düşünüyorum. O yönde yatırım yapmıyoruz. O yönde yatırım yapan takımlar var. Zoru başarmak istiyoruz. Öyle bir baskı yaratmak yerine güzel Futbol oynamak istiyoruz. Çıkacak olan grup, takımlar da önemli. Hedefimiz gruptan çıkmak, Beşiktaş için iyi bir sonuçtur. Daha da önemlisi güzel Futbol oynamaktır."Forvette sıkıntımız var. Santrforda sayısal olarak sıkıntımız var. Demba Ba’nın sakatlanması sorun oldu. Sayısal olarak da sıkıntı oldu. İyi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bir de Gökhan Töre’nin sakatlanmasyla açıkta oynayacak bir oyuncu eksiğimiz var."Gökhan İnler ile yeni bir şey konuşmadık. Daha önce konuşmuştuk. Medeni, kültürlü, entelektüel, vizyonlu bir futbolcu. Oynama şansı konusundan sıkıntı çekti. Ani ayrıldı, neden ayrıldığını bilmiyorum. Oynayamadığı için ayrılmış olabilir. Geçen sene az şans buldu. Yine aynı şey, kağıt üzerine baktığınızda Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Necip, Gökhan; bunlar arasında bir yarış olacak. Durum bu. Bunun dışında farklı bir oyuncu gelir mi gelmez mi, alınabilir ama bu yönde bir talebim yok. Eldekilere de sıra gelmediği zaman gitmeyi düşünebilirler. Benimle değil, yönetimle görüştü. Ne düşündü, ne konuştu bilmiyorum. Daha önceki konuşmalarımız bu yöndeydi. İnsan olarak memnundum ancak forma şansı veremedim, Futbol böyle bir şey, üzüntü verici bir olay. İsteseniz bile oynatamıyorsunuz bazen.""Yusuf’u eskiden tanıyorum. Yetenekli, hızlı bir oyuncu. Neden oynamıyor, Trabzonspor niye bırakıyor bilmiyorum. Yazılıyor, çiziliyor... Bunlar benim oyuncum değil. İdari durum var bir de. Taraftar, yönetim ister, istemez... Yusuf olumsuz bir oyuncu değil, yetenekli, iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Neden ayrılıyor, biz alabilir miyiz bilmiyorum. Volkan da, Burak da, Yusuf da olabilir, yabancı bir oyuncu da olabilir. Türk ve yabancı oyuncu yan yana koyarsanız Türk oyuncuyu tercih ederim. Listede avantajlı oluyor.""Talisca yanlış yaptı. Doğru. Kimseye saygısızlık değil; kendine ve mesleğine saygısızlık. Bizim oyuncumuz bildiğim kadarıyla, kiralık ama bu yıl bizde oynamak zorunda olan bir oyuncu. Giderken izin istedi, erken gitti. Annesinin rahatsızlığını biliyoruz. O da olsa gelemeyeceğini bildirmeli. Annesinin de rahatsızlığına yapabileceği bir şey yok, onu doktorlar tedavi eder. Geç gelmesi ceza gerektirir. Gelmediği her gün ceza alır, prosedür olarak geçerli. İdman eksikliği olacak. Ne kadar çalışırsa çalışsın, performans olarak takımla çalışmak gibi olmaz. Olumsuz baktığımı, doğru yapmadığını söylüyorum. Genç oyuncu, yetenekli ama çok eksikleri var. Saha içi ve dışında eksikleri var. Öğrenecek, öğreteceğiz. Futbolda eğitim ve yarışma bir arada yer alır. Olumsuz bir şey söyleyip olayı şişirmek yerine var olan sorunu düzeltmeye çalışacağız. Her oyuncu kendine yapar. Çalışmayan oyuncunun şansı az olur. Çok yetenekli; o zaman altta kalırsınız. Çok çalışırsa dünya çapında bir futbolcu olur. Bunu eksik yaparsa olmaz. Onu neden bırakıyorlar? Bu tip sorunları olduğu için bırakıyorlar. Demek ki eksikleri var. O eksikleri de kısmen düzeltince başarılı oldu. Yetenekli olan oyuncu abartmayalım, egolarımızı şişirmeyelim, egolarımızı öldürelim ama adamı da öldürmeyelim. Talisca’yı öldürmeyelim. Zor bir durum, bu zorluğu da o yarattı. Tabii ki cezası olacaktır ama cezayı verirken takıma da zarar vermek istemiyoruz. Sosa bizim oyuncumuzdu. Gidebilirdi ama işini iyi yapacak. Bu dünyayı yaşayacak, o çimi koklayacak, burada heyecan yaşayacak. Bu iş sevgi işi, seversen yaparsın. Sıkıntıya katlanırsan yaparsın. Zorluklara direnemeyen bir oyuncuyla zaten iş yapamazsın. O sorunu hep beraber çözüp takıma nasıl adapte edeceğiz, onu düşünmeliyiz.""Marcelo için birileri bir tezgah mı hazırlıyor anlamıyorum. Lyon istiyor mu? Biz de vermek istiyor muyuz? İstediğimiz rakamı verirlerse veririz. Koyun satmıyoruz. Oyuncu ya kalır ya gider. Ben de konuştum kendisiyle, burada memnun. Çok daha fazla para verirlerse ne olur? Versinler o zaman. Lyon bizi karıştırmak için mi yapıyor bunu? İhtiyacın varsa al, yoksa alma kardeşim. Benim aklım almıyor bazı transferleri. Oğuzhan için de aynı şeyler yaşandı. Giderse şunu alacağız, bunu alacağız demeyi doğru bulmuyorum. Benim iyi oyuncum bende oynayacak. Lacazette’in satılacağını herkes biliyor. Bizimkilerde niye böyle uzuyor işler? Dışarıdan kaynaklanan bir şey var diye düşünüyorum. Bana mantıklı gelmiyor. Bu kadar uzadıktan sonra kalsanız da gitseniz de mutsuz olursunuz. Futbolun oyun tarafı olmadan, üretim olmadan parası olmaz. Değeri de oynayarak yaratacaksınız. Marcelo ve Oğuzhan satılsa ne olur? Doğru olmaz ama konu beni aşar.""Geçen sezon kadromuz dardı. 3 tane gitmesi muhtemel oyuncu var elimizde. Antrenmana bugün 19 oyuncu çıktı kaleciler hariç. Önemli 2 oyuncu almak zorundayız santrfora ve açığa. Orada bir yalnızlık var. Savunmada alternatifler var, ortada da var ama hücuma dönük mevkiide sıkıntılarımız var sayısal olarak. Gitmesi muhtemel oyunculara göre de alternatif yeni oyuncular almak gerekir. 20 oyuncunun üzerine çıkmamız gerekir.""Aboubakar'la ilgili, transferle ilgili çok bir bilgim yok. Yönetim yapıyor. Aboubakar'ı tabii ki düşünüyorum ama olmayabilir. Porto bırakmıyorsa bitmiştir. Uzuyor bu işler. Uzaması da doğru değil. O işleri ben anlamıyorum, benim konum değil. Aboubakar uyum sağlamaya başlamıştı, tabii ki isterim, başka şey konuşmayız, gerek de görmeyiz. Aboubakar geçen sene kafa atmıştı, herkes kovuyordu, şimdi niye almıyorsun diye soruyorlar. Gomez gündemimizde yok, Türkiye'ye gelmiyor. Gignac iyi bir oyuncu. Nasıl olacağını ben değil yönetim kararlaştırır. Hangisi gelirse hay hay. Bunlar ekonomiyle ilgili konular. Teknik olarak karşı olmayacağım oyuncular. Alabileceğimiz oyuncu ekonomimize de uygun olmalı. Diego Costa için de gelirse 'hayır' demem. Bunlar benim dışımdaki konular. ""Caner'i kanada atarsak uçar şimdi. Uçan kanatlardan değil oynayan kanatlardan istiyoruz. Bir sene bizden ayrı kaldı. Alternatifimiz var tabii ama aradığımız o değil. Sol tarafa al Tosic'i, Caner'i, Adriano'yu al öne gibi... Mevcut iki tane sağ bek, stoperler, alternatifleri, onu yapmak durumundayız. Sağa sola kaydırılır oyuncular, sonradan düşünülür. Caner de düşünür, Adriano da düşünülür, ikisini de sol bekte düşünüyoruz. Açıklarımızı almalıyız. Yoksa onları öne alırsınız, onu oraya, bunu buraya koyarsınız, bunlar da olur. Ama bu transferler olmazsa olmazımız.""Pedro'yu, Mitrovic'i genç aldık, ne oldu? Kaybımız daha fazla. Bize yaşlı oyuncu alıyorsunuz diyenler kendileri de yaşlı oyuncu alıyor. Ben de isterim genç olsun, yaşlı kadar tecrübeli oynasın. Gökhan İnler 33 yaşındaydı, yaşlı diye bırakmadık ki. Talisca'yla Aboubakar'ı keşke alsaydık ama alamıyorsun ki. Teknik değil, ekonomik olarak alamıyorsun. Ancak yaşı geçince alabiliyorsun. Bence de doğru değil ama sorun ekonomik. Marcelo'yu genç mi aldık? Hayır ama değerini artırdı."ŞAMPİY10