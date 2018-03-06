Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a cevap
Olaylı maçın ardından sert açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın sözlerine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten yanıt verdi.
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, denk maçta Babel'in gollerinin ibreyi kendilerine çevirdiğini söyledi.
Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor deplasmanına zor bir deplasman olduğunu bilerek geldiklerini belirterek, "Kaliteli bir takım. Beklentilerine karşılık bulamayan Trabzonspor'un moral değerlerinde sıkıntı olabilirdi. Dengede maç oynandı. Golü bulduktan sonra daha rahat oynamaya başladık. Denk maçta Babel tarafından goller atılması ibreyi bize çevirdi. Bütün oyuncular gayretli ve iyi niyetliydi. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.
Güneş, yapılan değişikliklerle ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:
"Negredo veya diğerleri hepsi iyiydi. Netice almak için hamle yapıyorsunuz. Bu bazen sonuçlanabiliyor, bazen de sonuçlanmıyor. Negredo, pas bağlantısında iyi işler yaptı. Caner de katkı yaptı. Mustafa da iyiydi. Giren oyuncularımızın hepsi iyiydi. Biz hem oynayanlar hem de sonradan girenlerle iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. En zor maçlarımızdan bir tanesini oynadık. Trabzonspor coşkulu ve moralli olduğu zaman her takım yenebilir öyle sıradan bir takım değil. Beklentiler büyük olduğu için karşılık bulamayınca da bir güvensizlik yaşıyor. Bunu oyun içerisinde de görüyoruz bazen. Bizim de fiziksel ve zihinsel yorgunluklarımız var. Bugün Allah yardım etti ve şans da vardı, kazandık."
Güneş, Trabzon Havalimanı'nda kendisine gösterilen tepkiye yönelik bir soru üzerine de "Ben buralara gelirken konuşmayacaktım. Hastayım, o yüzden. Ben sıradan biriyim. Buradan biriyim, İstanbul'da yaşıyorum. Benim orada olmam buradaki düşüncemi değiştirmez. Burada nasıl yetişmişsem orada öyle yaşıyorum. Pozisyonumuzun gereği çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu görevi ben tayin etmedim. Hayat, tayin etti. Hepimiz için geçerli. Kader bizi nereye atıyorsa oraya gidiyoruz. Hayat devam ediyor. Futbol bir oyun. Bırakın 2-3 kişiyi 5 bin kişinin demesiyle benim buraya ait olma duygumuzu kimse silemez. " ifadelerini kullandı.
Trabzonsporluların da kendisinin başarılı olmasını istediklerini belirten Güneş, şunları söyledi:
"Ben sadece Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a ait değilim ben Türkiye'ye aitim. Hatta dünyaya aitim bu bir ego değil aslında, bu buradan herhangi bir insanın çıkıp başarılı olacağı hissidir. Sayın Cumhurbaşkanı ismimi sahaya verdiği zaman bunu bana vermedi. Ali Kemal'e, Şamil Ekinci'ye, Ahmet Suat'a, Dozer Cemil'e buralara katkı yapanlara verdi. Şahsımla ilgili kötü sözler diyenler Kadir Özcan'a, Cemil'e ne kadar sahip çıktılar bilmiyorum. Ben onlarla kulüp içerisinde bir çalışma yaptığım zaman 'ne işi var onların' diyenler yine aynı şeyleri söylüyorlar. Trabzonspor'un üzüldüğüm tarafı, ekonomik olarak tahribatı var. Ben bunu giderken söyledim. Bu şehir ve takım benim için gurur vericidir bunu asla inkar etmem. Fikret Orman da bunu biliyor ve her zaman yanımda."
Güneş, Aykut Kocaman'ın taç ile ilgili söylemleri konusunda sorulan soruya da "Bize taç veren yok ki bizim tacımız yok. Bir tek şampiyonluk tacımız var onu da emekle aldık." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.
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