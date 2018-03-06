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Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a cevap

Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a cevap.17507
  • Giriş : 06.03.2018 / 08:13:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aykut Kocaman'ın sözlerine yanıt verdi.

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Olaylı maçın ardından sert açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın sözlerine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 2-0  mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, denk maçta Babel'in  gollerinin ibreyi kendilerine çevirdiğini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor  deplasmanına zor bir deplasman olduğunu bilerek geldiklerini belirterek,  "Kaliteli bir takım. Beklentilerine karşılık bulamayan Trabzonspor'un moral  değerlerinde sıkıntı olabilirdi. Dengede maç oynandı. Golü bulduktan sonra daha  rahat oynamaya başladık. Denk maçta Babel tarafından goller atılması ibreyi bize  çevirdi. Bütün oyuncular gayretli ve iyi niyetliydi. Trabzonspor'a da başarılar  diliyorum." diye konuştu.

Güneş, yapılan değişikliklerle ilgili bir soru üzerine ise şunları  kaydetti:

"Negredo veya diğerleri hepsi iyiydi. Netice almak için hamle  yapıyorsunuz. Bu bazen sonuçlanabiliyor, bazen de sonuçlanmıyor. Negredo, pas  bağlantısında iyi işler yaptı. Caner de katkı yaptı. Mustafa da iyiydi. Giren  oyuncularımızın hepsi iyiydi. Biz hem oynayanlar hem de sonradan girenlerle iyi  işler yaptığımızı düşünüyoruz. En zor maçlarımızdan bir tanesini oynadık.  Trabzonspor coşkulu ve moralli olduğu zaman her takım yenebilir öyle sıradan bir  takım değil. Beklentiler büyük olduğu için karşılık bulamayınca da bir  güvensizlik yaşıyor. Bunu oyun içerisinde de görüyoruz bazen. Bizim de fiziksel  ve zihinsel yorgunluklarımız var. Bugün Allah yardım etti ve şans da vardı,  kazandık."

Güneş, Trabzon Havalimanı'nda kendisine gösterilen tepkiye yönelik bir  soru üzerine de "Ben buralara gelirken konuşmayacaktım. Hastayım, o yüzden. Ben  sıradan biriyim. Buradan biriyim, İstanbul'da yaşıyorum. Benim orada olmam  buradaki düşüncemi değiştirmez. Burada nasıl yetişmişsem orada öyle yaşıyorum.  Pozisyonumuzun gereği çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu görevi ben tayin  etmedim. Hayat, tayin etti. Hepimiz için geçerli. Kader bizi nereye atıyorsa  oraya gidiyoruz. Hayat devam ediyor. Futbol bir oyun. Bırakın 2-3 kişiyi 5 bin  kişinin demesiyle benim buraya ait olma duygumuzu kimse silemez. " ifadelerini  kullandı.

Trabzonsporluların da kendisinin başarılı olmasını istediklerini  belirten Güneş, şunları söyledi:

"Ben sadece Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a ait değilim ben Türkiye'ye  aitim. Hatta dünyaya aitim bu bir ego değil aslında, bu buradan herhangi bir  insanın çıkıp başarılı olacağı hissidir. Sayın Cumhurbaşkanı ismimi sahaya  verdiği zaman bunu bana vermedi. Ali Kemal'e, Şamil Ekinci'ye, Ahmet Suat'a,  Dozer Cemil'e buralara katkı yapanlara verdi. Şahsımla ilgili kötü sözler  diyenler Kadir Özcan'a, Cemil'e ne kadar sahip çıktılar bilmiyorum. Ben onlarla  kulüp içerisinde bir çalışma yaptığım zaman 'ne işi var onların' diyenler yine  aynı şeyleri söylüyorlar. Trabzonspor'un üzüldüğüm tarafı, ekonomik olarak  tahribatı var. Ben bunu giderken söyledim. Bu şehir ve takım benim için gurur  vericidir bunu asla inkar etmem. Fikret Orman da bunu biliyor ve her zaman  yanımda."

Güneş,  Aykut Kocaman'ın taç ile ilgili söylemleri konusunda sorulan  soruya da "Bize taç veren yok ki bizim tacımız yok. Bir tek şampiyonluk tacımız  var onu da emekle aldık." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

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