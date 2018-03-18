Şenol Güneş'ten bomba sözler: İpler elimizde
Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından konuştu.
Şenol Güneş, “İşte şimdi ipler elimize geçti, biz maçlarımızı kazanırsak kimseye bakmadan şampiyon olabiliriz” derken, siyah-beyazlı oyuncular da hocalarına Başakşehir’i yenecekleri konusunda söz verdi.
Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile Galatasaray’ın derbide puanları paylaşmasının ardından büyük sevinç yaşanıyor. Haftanın en önemli maçında iki tarihî rakibin puanları paylaşmasıyla gözler bu akşam oynanacak Başakşehir-Besiktaş maçına çevrildi. Dün akşamki derbiyi izleyen siyah-beyazlı futbolcular dev maçın 0-0 berabere sona ermesinin ardından adeta şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Bu akşam oynanacak Başakşehir maçında galip gelmeleri durumunda zirveyle aradaki farkı 1 puana indirecek olan Şenol Güneş’in öğrencileri galibiyet yemini etti.
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