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Şenol Güneş'ten Cenk Tosun için açıklama

Şenol Güneş'ten Cenk Tosun için açıklama.21550
  • Giriş : 30.03.2018 / 14:05:00

Teknik adam Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ile ilgili açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, İngiltere'ye transfer olan golcü oyuncu Cenk Tosun ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

"Liverpool Echo" adlı internet sitesine konuşan Güneş, Cenk'in transferiyle ilgili olarak "Bu karar, kulübümüz adına hiç de kolay olmadı. Çünkü Cenk takımın en önemli oyuncularından biriydi." ifadelerini kullandı.

Eski öğrencisinin Premier Lig'de başarılı olabileceğinin altını çizen başarılı teknik adam, Cenk'le ilgili olarak "Henüz genç ve hem futbolu hem de çalışmayı çok seviyor." yorumunu yaptı.

Siyah Beyazlılar'ın hocası, Cenk'in 2 gol attığı Stoke City maçındaki performansının da üzerine çıkabileceğini belirtirken "Cenk, hem kafa hem de ayaklarını kullanabilen çok iyi bir santrfor." şeklinde konuştu.

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