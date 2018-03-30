Şenol Güneş'ten Cenk Tosun için açıklama
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, İngiltere'ye transfer olan golcü oyuncu Cenk Tosun ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.
"Liverpool Echo" adlı internet sitesine konuşan Güneş, Cenk'in transferiyle ilgili olarak "Bu karar, kulübümüz adına hiç de kolay olmadı. Çünkü Cenk takımın en önemli oyuncularından biriydi." ifadelerini kullandı.
Eski öğrencisinin Premier Lig'de başarılı olabileceğinin altını çizen başarılı teknik adam, Cenk'le ilgili olarak "Henüz genç ve hem futbolu hem de çalışmayı çok seviyor." yorumunu yaptı.
Siyah Beyazlılar'ın hocası, Cenk'in 2 gol attığı Stoke City maçındaki performansının da üzerine çıkabileceğini belirtirken "Cenk, hem kafa hem de ayaklarını kullanabilen çok iyi bir santrfor." şeklinde konuştu.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Alman ekibi, Beşiktaşlı Oğuzhan'a talip çıktı
Alman ekibi Leipzig, Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan'a talip çıktı.
Fenerbahçe TV'den Aziz Yıldırım'a sansür
Fenerbahçe TV, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a sansür uyguladı.
Başkan Aziz Yıldırım yarın ilan edecek
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yarın adaylığını ilan edecek.
Galatasaray-Trabzon maçının hakemi belli oldu
Heyecanla beklenen Galatasaray-Trabzon maçının hakemi belli oldu.
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı'na teşekkür
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı'na Erdoğan'a teşekkür mesajı geldi.
Fenerbahçe'nin yeni antrenörü açıklandı
Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının yeni antrenörü belli oldu.