Şenol Güneş'ten flaş Arda Turan açıklaması!
Dün oynanan Osmanlıspor maçının ardından basına konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arda Turan iddialarına yanıt verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından oyun ve skordan memnuniyetini ifade ederken, “Sahada olan herkes elinden geleni yaptı. Biz bir takımız ve herkes katkı sağlıyor. Fizik gücümüz, pas yüzdemiz, baskılı ve hızlı oyunumuz rakibin işini zorlaştırdı” ifadelerini kullandı. Güneş, “Oyuna iyi başlayıp iyi bitirdik. Bütün oyuncular iyi niyetle oynayınca son bölüm hariç maçın hakimiydik” derken, “Babel iyi çalışıyor ve hemen hemen tüm maçlarda takıma katkı yapıyor. Bugün aynı zamanda sonuca da katkı yaptı ve tebrik ediyorum kendisini. Oynamayan Tolgay, Oğuzhan da çok iyi oyuncular. Negredo çok gayretliydi. Daha fazla gol atabilirdi. Takımın başarısı için herkese ihtiyaç var. Böyle olmasa 11 kişi transfer edip başkasını oynatmazsınız” sözlerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Arda Turan’la görüştüğüne dair haberlerin çıkmasının sorulduğu Şenol Hoca, “Ben buradayım ve takımı maçlara hazırlıyorum. Sivasspor maçı var önümüzde. İlk yarıda ortalarımız isabetsizdi ve bunları konuşacağız. Arda nasıl bir oyuncu derseniz, iyi oyuncu derim. Ama benim bunları konuşmaya yetkim yok” vurgusu yaparken, “Puan durumuna şu an bakmayı doğru bulmuyorum. Her maça kazanmak için çıkıyoruz” şeklinde konuştu. Güneş B.Münih sorusuna ise, “Boş konuşmayı sevmiyorum. Hangi rakip gelirse onunla ilgili konuşurum” karşılığını verdi.
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