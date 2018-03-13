Şenol Güneş'ten flaş bayern Münih hamlesi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-0'lık Bayern Münih yenilgisinin ardından takınının Medipol Başakşehir maçına ağırlık vermesini istedi.
Teknik direktör Şenol Güneş, pazar günkü Başakşehir maçını düşünerek Kupa 1 mücadelesinin kadrosunda rotasyona gidecek.
Kara Kartal’ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, Bayern Münih’le Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynayacakları 2. tur rövanş mücadelesi öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. İlk maçtaki 5-0’lık mağlubiyet sonrasında lige odaklanan Güneş, oyuncularından Başakşehir maçını düşünerek sakatlık konusunda dikkatli olmasını istedi.
Başarılı çalıştırıcının, ek olarak pazar günkü Başakşehir maçını düşünerek Bayern Münih mücadelesinin kadrosunda rotasyona gideceği bildirildi. Güneş’in ilk değişikliği savunma hattında yapacağı; sol bek hattında Caner Erkin’i sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.
Kalede Fabri’nin önünde Domagoj Vida’nın kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle Dusko Tosic ve Gary Medel’i görevlendirecek olan Güneş’in, sağ bekte Gökhan Gönül’e forma vereceği kaydedildi.
Cezası sebebiyle Gençlerbirliği’yle oynanan lig mücadelesinde forma giyemeyen Ricardo Quaresma’nın, Bayern karşısında sahaya ilk 11’de çıkacağı, ek olarak ön liberoda Tolgay Arslan’ın yerini Oğuzhan Özyakup’un alacağı belirtildi. Forvet hattında Vagner Love ve Alvaro Negredo konusunda ikilem yaşayan Şenol Güneş’in bu konudaki kararını maç günü vereceği ifade edildi.
FANATİK
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