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Şenol Güneş'ten flaş karar! Kadroyu değiştirdi

Şenol Güneş'ten flaş karar! Kadroyu değiştirdi.17507
  • Giriş : 26.01.2018 / 15:50:00

Teknik adam Şenol Güneş, takımın kadrosunda değişikliğe gidiyor.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ın Kasımpaşaspor ile karşı karşıya geleceği maç öncesi tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gitti.

BEŞİKTAŞ

Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vıda, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Alvaro Negredo

KASIMPAŞA

Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok

BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C 750 TL, 1903 Tribünü B-D 700 TL, 1903 Tribünü A-E 650 TL, VIP 650 TL, 1. Kategori 245 TL, 2. Kategori 225 TL, 3. Kategori 195 TL, 4. Kategori 170 TL, 5. Kategori 150 TL, 6. Kategori 135 TL, 7. Kategori 90 TL, 8. Kategori 80 TL

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