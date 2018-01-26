Şenol Güneş'ten flaş karar! Kadroyu değiştirdi
Beşiktaş'ın Kasımpaşaspor ile karşı karşıya geleceği maç öncesi tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gitti.
BEŞİKTAŞ
Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vıda, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Alvaro Negredo
KASIMPAŞA
Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok
BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C 750 TL, 1903 Tribünü B-D 700 TL, 1903 Tribünü A-E 650 TL, VIP 650 TL, 1. Kategori 245 TL, 2. Kategori 225 TL, 3. Kategori 195 TL, 4. Kategori 170 TL, 5. Kategori 150 TL, 6. Kategori 135 TL, 7. Kategori 90 TL, 8. Kategori 80 TL
SABAH
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