Şenol Güneş'ten Gökhan Töre'ye: Hazır ol
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma'nın cezalı olması ve Lens'in sakatlığı nedeniyle Gökhan Töre'ye görev vermeye hazırlanıyor.
Şenol Güneş, Quaresma'nın yokluğunda sağ kanatta görev verdiği Jeremain Lens'ten istediği performansı alamaması sonrası harekete geçti. Tecrübeli teknik adam, uzun süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'ye haftaya Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçı öncesinde, "Görev için hazır ol" dedi.
Akşam Gazetesi'nden Tolga Üsküplüoğlu'nun haberine göre; dünkü antrenman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan tecrübeli teknik adamın, Gökhan Töre'ye bir sonraki maç için hazır olması talimatını verdiği bildirildi. Başarılı çalıştırıcının, Göztepe'yle gelecek hafta oynanacak karşılaşmaya kadar Quaresma'nın yokluğunda Jeremain Lens ve Gökhan Töre'yi rekabete sokup, Hollandalı yıldızın performansını yeterli görmemesi halinde Töre'ye forma şansı verebileceği konuşuluyor.
FANATİK
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