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Şenol Güneş'ten iddialı şampiyonluk açıklaması

Şenol Güneş'ten iddialı şampiyonluk açıklaması.17507
  • Giriş : 03.02.2018 / 08:15:00

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'ten iddialı bir açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, dün akşam oynanan ve berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.   

Şenol Güneş, 1-0 öndeyken kendi basit hatalarından dolayı 2 gol yediklerini belirtirken, kaybedilen 2 puanın üzüntü verici olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam ilk olarak hatalara dikkat çekerken, ''Kazanmak için sahaya çıktık, kazanmak istiyorduk. Golü de bulduk. 1-0'da rahat giden bir maçı beklemediğimiz hatalardan iki tane gol yedik. İki oyuncunun topu ıskalaması, arkasından yediğimiz gol. Devreye 1-0 girebilseydik, çok daha farklı olabilirdi. Ama 2-1 mağlup duruma düşen bizdik. Bu da rakibin motivasyonunu arttırdı'' ifadelerini kullandı.

Güneş, kaybedilen 2 puanın üzüntü verici olduğunu söyledi ve ''İkinci yarıda ataklarımız vardı, etkili pozisyonlarımız vardı. Kaçan girdiğimiz pozisyonları ve yediğimiz basit golleri düşünürsek bu bizim için üzüntü verici oldu. Skoru daha önceden lehimize çevirmemiz gereken bir maçtı'' dedi.

Şampiyonlukla ilgili de konuşan Şenol Güneş, ''Şampiyonlukla ilgili bir konuşmamız yok. Biz sadece maç olarak bakıyoruz. Beşiktaş'ın adı zaten şampiyonlukta geçer'' şeklinde konuştu.

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