Şenol Güneş'ten kritik maç öncesi zor karar
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi Şenol Güneş takımın son durumuna bakarak kadroyu belirledi.
Başakşehir karşılaşması öncesi hücum hattı şimdiden belli. Siyah-Beyazlılar’da forvette Alvaro Negredo, onun arkasında Talisca, solda Ryan Babel ve sağda Jeremain Lens oynayacak. Beşiktaş’ta kritik mücadele öncesi en büyük sıkıntı, stoper bölgesinde yaşanıyor. Medel’in yeri garanti olarak gözükürken, Pepe ve Dusko Tosiç’in tam olarak hazır olmamaları, endişe yaratıyor.
Negredo’nun hemen arkasında Anderson Talisca yer alacak, sol tarafta Ryan Babel, sağ tarafta da Jeremain Lens sahne alacak. Özellikle Babel ve Lens’ten, sadece hücuma değil, savunmaya da destek vermelerini isteyecek olan Güneş’in, orta alanda da bir süredir birlikte oynattığı Tolgay Arslan ile Atiba Hutchinson’ı sahaya süreceği ifade edildi. Tolgay ve Atiba da, hücum ile savunma arasında köprü görevini üstlenecekler.
Süper Lig’de kendisi gibi 50 puanı bulunan Başakşehir’le kozlarını deplasmanda paylaşacak olan Siyah-Beyazlılar’ın en büyük sorunu, stoper hattında yer alıyor. Yarınki karşılaşma öncesi Bayern Münih karşılaşmasında da bu bölgede çok iyi oynayan Gary Medel’in yeri garanti gibi gözükürken, Pepe ve Dusko Tosiç’in henüz tam olarak hazır olmamaları, teknik direktör Şenol Güneş’i düşündürüyor. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında Soldado’nun darbesiyle sağ ayak baş parmağında kırık meydana gelen Pepe, Almanya’dan getirilen özel bandajla antrenmanlarını sürdürüyor.
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