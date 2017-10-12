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Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı geldi

Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı geldi.23025
  • Giriş : 12.10.2017 / 08:35:00

Teknik adam Şenol Güneş, oyuncularını yeni maçlar için uyardı.

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Beşik Modelleri

Son şampiyon Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçında kaybedilen puanlar sonrası öğrencilerini uyardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi futbolcularına âdeta terapi uyguluyor. Süper Lig’deki son iki maçta 5 puan kaybeden siyah-beyazlı takımda bütün hesaplar galibiyet üzerine kurulu. Kara Kartal deplasmandaki maçtan puan kayıplarıyla dönerse Galatasaray’ın galibiyeti hâlinde zirveden biraz daha uzaklaşacak. Bu durum Şenol Güneş’i diken üstünde tutuyor. İdman öncesi sık sık oyuncularıyla bir araya gelen Şenol Hoca “Son 2 maçta beklemediğimiz sonuçlar aldık. Artık kayıp yok. Çok dikkatli olmalıyız. Üç puandan başka bir sonuç bizi zor duruma düşürür. Zirve yarışını sürdürebilmek için tek yol kazanmak. Puan kaybına tahammülümüz yok” şeklinde uyarılarda bulunuyor. Siyah-Beyazlı ekip, 2015-2016’da göreve başlayan Güneş ile ilk sezonda üst üste 2 maç dahi puan kaybetmedi. Kartal, Gençlerbirliği’ni yenerek hem kötü geçen 2 haftayı telafi etmeyi hem de zirveden uzaklaşmamayı hedefleyecek

Öte yandan takımda huzur operasyonu da yapılıyor. Beşiktaş’ın Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra soyunma odasında birbirlerine giren Caner Erkin ve Anderson Talisca’nın başkan Fikret Orman’ın da araya girmesinden sonra can ciğer kuzu sarması oldukları ortaya çıktı. Millî takımın İzlanda ile oynadığı maçtan sonra takıma dönen Caner’in Talisca ile bir araya gelerek başbaşa konuştuğu, ardından da ikilinin kol kola dışarı çıktığı görüldü. Caner-Talisca dostluğu bununla da kalmayarak iyice pekişti. İki futbolcunun antrenman sonrası birlikte yemek yedikleri, Caner’in Talisca’ya “Karamel” diye isim taktığı öğrenildi. Talisca’nın ise Caner’e tesislerde “fişek” diye hitap etmeye başladığı belirtildi.

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