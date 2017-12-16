Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı geldi
Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen ve şampiyonluk yarışında da kopmayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, öğrencilerine uyarılarda bulundu.
Ligdeki rakipleri Osmanlıspor'un alt sıralarından kurtulma derdinde olduğunu hatırlatan Güneş "Sakın puan cetvelindeki yerlerine bakıp aldanmayın. Bizim için kolay olmayacak. Ligde artık yarım puan bile kaybına tahammülüz yok" ifadelerini kullandı.
Yeni evi Vodafone Park'ta şu ana kadar 99 gol kaydeden Beşiktaş, Osmanlıspor maçında dalya yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar 11 Nisan 2016'da hizmete giren stadında ligde 66, Avrupa'da 17, kupada ise 16 defa fileleri havalandırdı. Cenk Tosun, 21 golle Vodafone Park'ın en golcüsü oldu.
TRT
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