Facebook Twitter Rss

Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı geldi

Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı geldi.17507
  • Giriş : 16.12.2017 / 08:37:00

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen ve şampiyonluk yarışında da kopmayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, öğrencilerine uyarılarda bulundu.

Ligdeki rakipleri Osmanlıspor'un alt sıralarından kurtulma derdinde olduğunu hatırlatan Güneş "Sakın puan cetvelindeki yerlerine bakıp aldanmayın. Bizim için kolay olmayacak. Ligde artık yarım puan bile kaybına tahammülüz yok" ifadelerini kullandı. 

Yeni evi Vodafone Park'ta şu ana kadar 99 gol kaydeden Beşiktaş, Osmanlıspor maçında dalya yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar 11 Nisan 2016'da hizmete giren stadında ligde 66, Avrupa'da 17, kupada ise 16 defa fileleri havalandırdı. Cenk Tosun, 21 golle Vodafone Park'ın en golcüsü oldu.

TRT

Ve Samuel Eto'o sonunda Beşiktaş'a geliyor

Emre Mor: Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'ı hakem Cüneyt Çakır yakmış

Beşiktaş'ı hakem Cüneyt Çakır yakmış

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri ile ilgili ilginç bir tesadüf yaşandı.

Beşiktaş'tan o oyuncu için İngiliz devine teklif!

Beşiktaş'tan o oyuncu için İngiliz devine teklif!

Beşiktaş Kulübü, İngiliz ekibine Juan Mata için teklif götürdü.

 

Fatih Terim için resmi açıklama geldi!

Fatih Terim için resmi açıklama geldi!

Fatih Terim ile ilgili Borsa Hersek Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Beşiktaş'ta karar verildi! Talisca gidiyor

Beşiktaş'ta karar verildi! Talisca gidiyor

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Anderson Talisca için son karar verildi.

 

Flaş! Tahkim Kurulu kararları açıklandı!

Flaş! Tahkim Kurulu kararları açıklandı!

Tahkim Kurulu, Olcan Adın, Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti.

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Galatasaray Kulübü, golcü oyuncu Arda Turan ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya