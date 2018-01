Şenol Güneş'ten rest: Önümde 10-15 yıl var

Avrupa ve Süper Lig'de fırtına gibi esen Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, hayatının Futbol olduğunu söyledi ve önünde daha hocalık yapmak için uzun yıllar olduğunu söyledi.Siyah-beyazlı hoca, Demir Grup Sivasspor yenilgisinden sonra sosyal medyada başlatılan istifa kampanyasına sert çıktı, “Beni yemek isteyen karşıma gelsin. 50 senedir bu işin içindeyim. Bu kampanyalara baksam ilk gün bırakıp, giderdim. Ben mücadeleyi severim. Önümüzde daha 10-15 sene var” ifadelerini kullandı.Beşiktaş’ı 114 yıllık tarihi boyunca üst üste iki sezon şampiyonluğa taşıyan ilk Türk teknik direktör oldu. Kartal’ı UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale uçaran ilk yerli hoca ve Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkaran ilk isim olmayı da yine o başardı. Kulübe ayak bastığı günden itibaren, siyah-beyazlılara “Güneşli” günler yaşatan ve ismi zaferlerle, tarihi başarılarla özdeşleşen Şenol Güneş yeni yılda ilk röportajını Milliyet’e verirken, birçok konuda yine ses getirecek açıklamalar yaptı...Herhangi bir vatandaş neyse ben de oyum. Aynaya baktığımda artist gibi birini görüyorum (Gülüyor). Türkiye’de ortalama bir insanda ne görüyorsan bende de onu görebilirsin. Ben çocukluğunda yokluklar içinde büyüyen, ama şikayet etmeyip onlarla mücadele eden, bugün de varlıklı olsam da aynı düşüncelerle yaşayan bir insanım. Her şeye sahip olmanın rehaveti içinde yaşayan bir insan hiç olmadım. Bir birey olarak dürüst, işini seven, mütevazı yaşayan biriyim. Lüks yaşamayı seven değil, ailesiyle mutlu olmayı bilen biriyim.Sinirli bir adam değilim. Öfke kontrolüm her zaman vardır. İnsanların kabul etmeyeceği düşünceleri sindirip içimde bastırmaya çalışırım. Kabul edemeyeceğim konularda patlarım. Saha içinde hırsım vardır. Fenerbahçe maçında (Kjaer) tokatlama falan yoktu. Temas olmadığı halde işlenmek istendi. Yardımcımı bırakın kimseye vurmayı düşünmem. Tokat atılır mı birisine, yakışır mı? Agresif bir adam değilim asla. Kabul etmediğim şeylerde saldırgan görünebilirim. Yıkmak, dökmek olmaz. Yaptığım işin karşılığını almak isterim. Herkesten de isterim. Emeğimin karşılığını alamadığım zaman söylemlerim olur.Bu kadar başarıya rağmen, Sivas maçının ardından gelen tepkiler için ne düşünüyorsunuz?Sosyal medyayı takip etmiyorum. Bana yansıyan ifadelerde bir istifa kampanyası başladığı ardından da taraftar tepki gösterdikten sonra bunun kapandığını duydum. Birisini yemek ya da yedirmek değil olay. Yemek isteyen karşıma gelsin. Yapılan tepkileri doğru bulmayabilirsin. Ama Türkiye burası. Sadece benim üzerime yapılan bir şey değil bu. Tudor geçen sene geldi. Alınması ile bırakılmasını değerlendirin. Hangisi daha yanlış? Bir işin gerçeği var. Biz gittiğimizde bile anlaşılamadığımız şeyler olacak. Wenger için gitsin dendi sözleşme uzattı.Dortmund, Köln’ün hocasını aldı. Ne zaman aldı? En alt takımdan hoca aldı. 3-0 önde olan maçı 4-3 kaybediyor ve hocayı alıyor. Adamlar sonuca bakmıyor. Doğrular varsa kim ne derse desin önemli değil. Medyanın eleştirisi yok değil tabii ki. Biz doğru olan eleştirileri de alırız. Ben başkasının izinde gidersem onun istediklerini yaparım. Kendi inandıklarımı yaparsam kendi izimden giderim. 50 senedir bu işin içindeyim. Bu kampanyalara baksam ilk gün bırakıp giderdim. Ben mücadeleyi severim. Önümüzde daha 10-15 sene var.Buraya girerken farklı, Cumhurbaşkanı ’nın odasına girerken farklı girersin. Kayseri maçında rakip 10 kişiyken az pozisyon ürettik. Bunu kabul ediyorum. Sivas maçında da pozisyon ürettik ama değerlendiremedik. Avrupa maçının heyecanı kimse aynı için olmaz. Senin için bile olmaz. Bu oyuncu maç seçti anlamına gelmez. Oyuncu işini iyi yapmaya çalışacak. Sivas maçında fiziksel olarak düştük biraz. Rakibin direncini de artırdık. Bu eleştirilebilir ama genel olarak isteksizlik diye bir şey yok. Leipzig maçında iyi direndik ama adamlar bir sürü pozisyon buldu. Cenk, Porto maçındaki golü kaç metreden attı. Sivas maçında kaç tane şut attı ama olmadı. Bazen hak ettiğin maçı kazanamıyorsun.Her zaman iyi futbola vurgu yapıyorsunuz. Kötü oynadığınız maç yok mu?Ligin ilk yarısında kaybettiğimiz hiçbir maçta mağlubiyeti hak etmedik. Bu kadar kolay puan kayıpları olmamalı. Rakibe bakıyorsun hepsi ‘Beşiktaş iyi’ diyor. Ama daha iyi olmamız lazım ki kazanalım. Önceki halimizle bu sonuçları aldık demek ki daha iyi olmalıyız. Barcelona da üstün oynuyor ama kaybedebiliyor. Sadece bunun sık sık olmaması lazım. Takımımızın fiziksel düşüşü olabilir. Sivas maçında oyun coşkusu yoktu.“Dört büyüklerde çalışan bir hocanın hedefi ne olabilir! Fatih Terim, Galatasaray’ın hocasıdır, o camianın içinden çıkmıştır. Ne kadar katkı yapacağı zamanla görülecek. Aykut hoca da var. Dört büyükleri yarışa sokan bütçeleri, oyuncuları, yönetimidir.”Şenol Güneş’e, Fatih Terim’in 4. kez Galatasaray’ın başına geçmesini ve ligin zirvesindeki yarışla ilgili düşüncelerini de sorduk. İkinci devre Kayseri ve Göztepe dahil birçok takımın zirve yarışında var olmaya çalışacağına vurgu yapan Güneş yine çarpıcı tespitlerde bulundu:Rakiplerin hepsi iyi. İkinci yarı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor , Başakşehir, Göztepe ve Kayseri yarışacak. Herkes iddialı. Konum itibariyle 4 büyükler ve Başakşehir daha ön planda. Burada en iyi çıkışı yapan ise Göztepe ve Kayserispor oldu. Bir tek Kayseri’nin hocası yabancı şu anda. Bu yüzden Türk hocaların şampiyon olma şansı daha yüksek. Biz kendimizi şampiyon görüyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ben ‘hedefiniz ne’ sorusunu bile anlamıyorum. Dört büyüklerde çalışan bir hocanın hedefi ne olabilir! Fatih hoca, Galatasaray’ın hocasıdır, o camianın içinden çıkmıştır. Ne kadar katkı yapacağı zamanla görülecek. Aykut hoca da var. Dört büyükleri yarışa sokan şeyler bütçeleri, oyuncuları, yönetimi. Kısacası her şeyi. Birini ayıramazsın. Beşiktaş camiasının da katkısı çok büyük başarıda. Başarısızlık da hep beraber olabilecek bir şey. Camialar güçlüdür. Tabii dört büyüklerin tecrübesi de var. Galatasaray kötü gitmiyor. Bizim için ilk yarıda hayal kırıklığı yaratan puan kayıpları var. Sivas’ı yensek çok iyi olacaktı. Şimdiyse her maçı kazanmaya talibiz. Bu gücümüz var. Durum bu kadar basit.MİLLİYET