Şenol Güneş'ten sert sözler: Kendinize gelin!
Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nden elenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile berabere kalan ve son olarak Süper Lig'de Başakşehir'e mağlup olan takımına sert çıktı.
Güneş, Başakşehir mağlubiyeti sonrasında oyuncularına sert çıktı. Şenol hoca, “Bu mağlubiyeti hak ettik. Çünkü sahada kimseyi göremedim! Kendinize gelin beyler! Artık ne kredimiz ne de bahanemiz kaldı. Bu kaçıncı fırsat tepme! İzin dönüşü bambaşka bir takım bekliyorum” dedi.
Beşiktaş’ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir’e 1-0’lık skorla kaybettikleri maçın ardından adeta yıkıldı. Şampiyonluk yarışında kritik bir mücadeleden puansız ayrılmaları sebebiyle üzgün olan Güneş, 90 dakikanın ardından soyunda odasında oyuncularını sert sözlerle eleştirdi. Karşılaşmanın ilk yarısının 1-0’lık sonuçla tamamlanması sonrasında, “Sahaya çıkın ve sadece kendi oyununuzu oynayın” uyarısını yapan Güneş, ikinci yarıda öğrencilerinin etkisiz kalması sonrasında çıldırdı. Şenol Güneş, “Bu mağlubiyeti hak ettik. Çünkü sahada kimseyi göremedim! Artık ne kredimiz ne de bahanemiz kaldı. Bu kaçıncı fırsat tepme!” sözlerini sarf etti.
Güneş’in bu ifadeleri sonrasında Fatih Terim Stadı’ndaki konuk takım soyunma odasında soğuk rüzgarlar eserken kurt hoca, kalan haftaları kayıpsız geçmekten başka çarelerinin bulunmadığını oyuncularına direkt olarak iletti. 65 yaşındaki teknik adam, “Milli ara ve izin dönüşü bambaşka bir takım bekliyorum. Herkes sorumluluk alacak. Kafanızı boşaltın, öyle gelin” diyerek eleştirilerini tamamladı.
FANATİK
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