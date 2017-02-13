Facebook Twitter Rss

Şenol Güneş'ten şok Oğuzhan kararı!

Şenol Güneş'ten şok Oğuzhan kararı!.23025
  • Giriş : 13.02.2017 / 15:31:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup hakkında önemli bir karar aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kandemir Karabükspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş, rotasını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Hapoel Beer Sheva maçına çevirdi. Kritik karar ise Şenol Güneş'ten geldi. Beşiktaş'ta 3 futbolcu kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gören Andreas Beck ve Aboubakar'ın yanı sıra, sarı kart cezası nedeniyle Adriano da İsrail deplasmanına götürülmeyecek.

Sezonun ikinci yarısında sağ bekte Gökhan Gönül'den vazgeçmeyen Şenol Güneş, Beck'in yokluğunda bu bölgede Gökhan'ı kullanacak.

Adriano'nun yerine ise sol bek pozisyonunun ilk adayı Dusko Tosic. Şenol Güneş, stoper ikilisini Marcelo ve Mitrovic olarak kurguladı.

Tecrübeli teknik adam orta saha kurgusunda da değişikliğe gidebilir. Atiba'nın yanında Oğuzhan yerine Tolgay ile maça başlamayı planlayan Güneş, Talisca'yı yine 11'de sahaya sürecek.

Hücumun kanatlarında son maçlardaki tercihinden vazgeçmeyi düşünmeyen Şenol Güneş, Aboubakar'ın cezası nedeniyle tek forvet görevini yine Cenk'e verecek.

NTVSPOR

'FuatAvni iddianamesi' kabul edildi!

Muhaliflerden Nazım Hikmet sürprizi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hamzaoğlu: Muslera yan topa çıkamıyor

Hamzaoğlu: Muslera yan topa çıkamıyor

Hamzaoğlu, Galatasaray'ın durumu hakkında çarpıcı sözler sarfetti.

G.Saray Başkanı'nı İETT'ye şikayet ettiler

G.Saray Başkanı'nı İETT'ye şikayet ettiler

Galatasaray taraftarı, Başkan Dursun Özbek'i İETT'ye şikayet etti.

 

Arena'da yönetim ve Riekerink için istifa sesleri

Arena'da yönetim ve Riekerink için istifa sesleri

Ligde liderlik yarışında rakiplerinin puan kaybetmesiyle önemli bir fırsat elde eden Galatasaray bu

Galatasaray liderlik yarışında fırsat tepti: 1-2

Galatasaray liderlik yarışında fırsat tepti: 1-2

Rakiplerinin puan kaybetmesiyle eline önemli bir fırsat geçiren Galatasaray, Kayserispor karşısında

 

Robin Van Persie, Arsene Wenger'i topa tuttu!

Robin Van Persie, Arsene Wenger'i topa tuttu!

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, eski hocası Arsene Wenger'i eleştirdi.

Beşiktaş'tan sert çıkış: Algı yapılıyor

Beşiktaş'tan sert çıkış: Algı yapılıyor

Karabük deplasmanından üzgün dönen Beşiktaş'ta yöneticilerden 'algı' tepkisi geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya