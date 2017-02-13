Şenol Güneş'ten şok Oğuzhan kararı!
Kandemir Karabükspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş, rotasını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Hapoel Beer Sheva maçına çevirdi. Kritik karar ise Şenol Güneş'ten geldi. Beşiktaş'ta 3 futbolcu kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.
Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gören Andreas Beck ve Aboubakar'ın yanı sıra, sarı kart cezası nedeniyle Adriano da İsrail deplasmanına götürülmeyecek.
Sezonun ikinci yarısında sağ bekte Gökhan Gönül'den vazgeçmeyen Şenol Güneş, Beck'in yokluğunda bu bölgede Gökhan'ı kullanacak.
Adriano'nun yerine ise sol bek pozisyonunun ilk adayı Dusko Tosic. Şenol Güneş, stoper ikilisini Marcelo ve Mitrovic olarak kurguladı.
Tecrübeli teknik adam orta saha kurgusunda da değişikliğe gidebilir. Atiba'nın yanında Oğuzhan yerine Tolgay ile maça başlamayı planlayan Güneş, Talisca'yı yine 11'de sahaya sürecek.
Hücumun kanatlarında son maçlardaki tercihinden vazgeçmeyi düşünmeyen Şenol Güneş, Aboubakar'ın cezası nedeniyle tek forvet görevini yine Cenk'e verecek.
NTVSPOR
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