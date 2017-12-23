Şenol Güneş'ten son dakika Oğuzhan kararı
Son şampiyon Beşiktaş'ta hesaplar değişti. Teknik Direktör Şenol Güneş, Sivasspor maçında Oğuzhan Özyakup'u oynatacak.
BEŞİKTAŞ’IN salı günü yaptığı antrenmanda dizine darbe alan ve ardından üst üste 2 idman kaçıran Talisca dün ise takımla çalıştı ve Sivas’a da götürüldü. Ancak teknik direktör Şenol Güneş’in antrenman eksiği oluşan Sambacı’yı yedek soyundurup bugünkü mücadelede Oğuzhan Özyakup’u ilk 11’de başlatması bekleniyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
BEŞİKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayern Münih eşleşmesine ilişkin konuştu. Alman temsilcisinin Avrupa’nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu kaydeden Atalay, “Biz ve futbolcu kardeşlerimiz rakibe ne kadar saygı duyuyorsak, onlara da Beşiktaş’a saygı duyulması gerektiğini öğreteceklerini sanıyorum. Açıklamalar var, duyuyoruz. Ama maç oynanmadan yorum yapmak doğru değil. O maçtan sonra Beşiktaş’ın Avrupa’da önemli ve saygı duyulacak bir kulüp olacağına inanıyorum” dedi.
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Fatih Terim dün G.Saray’a resmi imzayı atmadan önce Instagram hesabından çok ses getiren bir paylaşım yaptı. Orman, Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın başındaki sevinç görüntülerini içeren bir klip paylaşırken “Başarı dediğin sevgi, saygı, istikrardır... Bir gün değil, her gün Beşiktaş...” mesajını da yazdı. Klipteki “Kimler geldi, kimler geçti” şarkısı da dikkat çekti.
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de bugün 23. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Kartal 11, Yiğido 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ ile Demir Grup Sivasspor arasındaki 22 lig maçının hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda 5’er kez gol yollarında suskun kalırken 0-0’lık sonuca rastlanmadı.
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