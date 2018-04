Şenol Güneş'ten takımın yeni golcüsüne moral

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, takımın yeni yıldızının forma şansı bulamaması nedeniyle morallerinin bozulması üzerine harekete geçti.Negredo ve Love gibi tecrübeli golcünün varlığında unutulan Kanadalı oyuncu ile tecrübeli çalıştırıcı bir görüşme yaptı. Güneş’in genç forvete, “Kritik haftalarda şans bulman kolay değil. Her şeyden önce sabırlı olmalısın” dediği öğrenildi.Süper Lig’in devre arasında Vagner Love ile birlikte transfer edilen Cyle Larin, takımdaki forvet bolluğu nedeniyle forma şansı bulamazken, genç golcünün kalan haftalarda sahada olmak istediğini dile getirdiği öğrenildi. Kadroda Negredo, Love, Babel ve Mustafa gibi forvet özellikli isimlerin olması nedeniyle bir türlü sıranın kendisine gelmediği Kanadalı golcünün, her an oynayacakmış gibi hazırlandığı bildirildi.Bu futbolcuyu bir proje transfer olarak kadroya dahil eden yönetimin ise Larin’i kiralık vermedikleri için bir pişmanlık duyduğu ortaya çıktı. Devre arasında Love transferinin son günlere kalması yüzünden genç oyuncuyu kiralamayan siyah-beyazlı idarecilerin, bu futbolcuyu bir dahaki sezon kiralayabileceği iddia edildi.Kadrodaki forvet bolluğuna rağmen gol atma konusunda yaşanan sıkıntıların çözüm arayan Teknik Direktör Şenol Güneş’in Larin’in henüz istenilen seviyede olmaması yüzünden oynatmadığı öğrenildi. Forvet ihtiyacında, Kanadalı golcüyü oynatmayı planlayan siyah-beyazlı teknik adamın, genç futbolcuyla birebir görüştüğü bildirildi.Larin’e sabırlı olması gerektiğini aktaran Güneş’in, “Devre arasında geldiğin ve diğer forvetlere göre daha tecrübesiz olduğun için bu kritik haftalarda şans bulman kolay değil. Çok çalışmalısın. Her şeyden önce sabırlı olmalısın. Geleceği olan bir golcüsün. Zamanla eksikliklerini gidereceksin. Hiçbir zaman olumsuz düşünme. En önemli şey Beşiktaş’ın şampiyonluğu. Hepimiz bunun etrafında birleşmeliyiz” dediği vurgulandı.MİLLİYET