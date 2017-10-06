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Şenol Güneş'ten Talisca ve Caner açıklaması

Şenol Güneş'ten Talisca ve Caner açıklaması.17507
  • Giriş : 06.10.2017 / 15:23:00

Teknik adam Şenol Güneş, Talisca ve Caner ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında kavga eden Talisca ve Caner Erkin olayının büyütüldüğünü söyledi.   

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor mücadelesi sonrasında soyunma odasında kavga eden Anderson Talisca ve Caner Erkin olayından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sonra flaş bir karar aldı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni basına kapattı

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, liglere verilen arada flaş bir karar aldı. Anderson Talisca ve Caner Erkin olayının abartıldığını düşünen Şenol Güneş, Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre tesisi basına kapatma kararı aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçı sonrası Caner Erkin ile Talisca'nın kavgasının medyaya sızması ve olayın abartıldığını düşünmesi nedeniyle Ümraniye Nevzat Demir tesisleri'ni basına kapattı

Tecrübeli hoca daha önce de herkesin gözü önünde tartışan Caner Erkin ve Cenk Tosun ile ilgili haber yapıldığı için medyaya tavır almıştı.

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