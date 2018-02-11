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Şenol Güneş'ten Talisca yanıtı: Yer bulamadı

Şenol Güneş'ten Talisca yanıtı: Yer bulamadı.17507
  • Giriş : 11.02.2018 / 08:14:00

Teknik adam Şenol Güneş, Anderson Talisca ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam oynan maçın ardından yaptığı açıklamasında Talisca ile ilgili soruları yanıtladı.

Sambacıyı futbolu ve attığı goller sebebiyle tebrik eden Beşiktaş’ın teknik patronu, “Talisca çok iyi oynadı ama diğerleri de öyleydi. Her oyuncum iyidir. Bazılarının üzerinde baskı yapılıyor” siteminde bulundu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından, kazanmanın kendileri adına güzel olduğunu söyleyerek, “Mutluyuz. Daha da önemlisi, maçtaki kazanma anlayışı 3 puan getirirken, moral ve güven de getirdi” vurgusu yaparken, “Zaman zaman top kayıpları ve gol kaçırma dışında iyiydik. Bu havada bizimle olan taraftarlara çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı. Talisca için, “Bursa maçında biraz etkisiz kaldı ama bunun dışında oynadığı maçlarda gol ve asist katkıları var. Top kayıpları oluyor ama tebrik ediyorum. Diğer oyuncular da çok iyiydi. Sevinçte gelirken herhalde gidecek yer bulamadı ve bana geldi” esprisi yapan Güneş, “Bizim için her oyuncu iyidir. Bazen oynayan bazen de oynamayan oyunculara olumsuz baskı yapılıyor” ikazında bulundu.

Güneş, “Fikstürle ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Federasyona kızdığım yazıldı ama öyle bir durum yok” derken, “Fikstür yapılırken millî takım, Şampiyonlar Ligi ve lige göre planlama yapılmalı diye konuşmuştum. Ama bir suçlama yapmadım. Her programa uymaya çalışacağız” açıklamasında bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Vagner Love ilk başlarda topla daha fazla oynuyordu. Uyum sağlama dönemi var. Vida’da da bu durum oluştu. Medel, Lens, Negredo geldiği zaman Cenk’in üzerine baskı yapılıyordu, şimdi Negredo’ya baskı yapılıyor” şeklinde konuştu. Bu arada takımda forma şansı bulamayan kaleci Boyko sezon sonuna kadar D. Kiev’e kiralandı.

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