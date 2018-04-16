Şenol Güneş'ten uyarı: Atiba'yı tutun
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımını şampiyonluğa taşımak için çarpıcı kararlar alıyor. Güneş, son dönem takımdan ayrılması söz konusu olan Atiba'nın da ekipte kalması için uyarıda bulundu.
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