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Şenol Güneş'ten uyarı: Atiba'yı tutun

Şenol Güneş'ten uyarı: Atiba'yı tutun.15459
  • Giriş : 16.04.2018 / 09:23:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Atiba ile ilgili uyarı geldi.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımını şampiyonluğa taşımak için çarpıcı kararlar alıyor. Güneş, son dönem takımdan ayrılması söz konusu olan Atiba'nın da ekipte kalması için uyarıda bulundu.

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