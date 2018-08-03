Facebook Twitter Rss

Şenol Güneş'ten uyarı geldi: Başkasını alırız

Şenol Güneş'ten uyarı geldi: Başkasını alırız.23025
  • Giriş : 03.08.2018 / 08:45:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularına uyarılarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn'ı 6-0 yendikleri maçın ardından takım oyuncularıyla bir araya geldi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında,  rakiplerinin 30. dakikaya kadar direnç gösterdiğini belirterek, "Oyuncu  kalitesinin farkı sonuca yansıdı. İlk maçtaki sonuca bakmadan sabırlı oynadık.  Ciddiyet gösteren, elinden gelen gayreti ortaya koyan tüm oyunculara teşekkür  ediyorum." diye konuştu.

Takımda oynayan veya kenarda bekleyen her oyuncunun iyi olduğunu  vurgulayan Güneş, "İyi oyuncu olmak başka bir şey, iyi oyununu göstermek başka  bir şey. Bunu gösterdikleri sürece oynayabilirler. Yoksa başkaları gelecek yerine. Tüm oyuncular bunu bilmeli. Kazanmak güzel ama bunu ölçü  olarak almıyorum. Daha zor maçlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin devam ettiğini anlatan Güneş, "Gelen giden olacak.  Bir maça bakarak 'kadro' budur düşüncesi olmamalı. Kulüplerin ekonomik şartlarını  herkes biliyor. Aynı zamanda oyuncuların talepleri oluyor. Bazen biz de  şaşırıyoruz, beklenmeyen şeyler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

B36 Torshavn karşısında hat-trick yapan Cyle Larin'in performansını  değerlendiren Güneş, şunları kaydetti:

"Performansı iyi olduğu sürece, katkı yaptığı ve diğer oyuncular öne  geçemedikçe oynar. Hareketli, eksikleri var ama bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Bu  Negredo'nun, Mustafa'nın, Vagner'in kötü olduğunu göstermez. Onlar da iyi  oyuncu."

ŞAMPİY10

Dürzilere kızan Netanyahu, salonu terk etti

Galatasaray'dan TFF üyesine kınama!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

F.Bahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti

F.Bahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı kombineleri iptal ettiğini açıkladı.

Galatasaray'dan TFF üyesine kınama!

Galatasaray'dan TFF üyesine kınama!

Galatasaray'dan TFF üyesi Selahattin Aydoğdu ile ilgili açıklama geldi.

 

Beşiktaş, Mario Gomez için harekete geçti

Beşiktaş, Mario Gomez için harekete geçti

Beşiktaş, eski oyuncusu Mario Gomez için yeniden harekete geçti.

Eski Beşiktaşlı Aboubakar'a 20 milyonluk teklif

Eski Beşiktaşlı Aboubakar'a 20 milyonluk teklif

Eski Beşiktaşlı oyuncu Aboubakar için 20 milyonluk dev bir teklif yapıldı.

 

Fenerbahçe'de şok gelişme! Gönderildi

Fenerbahçe'de şok gelişme! Gönderildi

Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini üstlenen Hasan Çetinkaya gönderildi.

Konyaspor'da Eto'o krizi devam ediyor

Konyaspor'da Eto'o krizi devam ediyor

Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o ile ilgili kriz devam ediyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya