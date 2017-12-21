Şenol Güneş: TFF beni kullandı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim yerine kendisine yapılan teklifle ilgili TFF'yi eleştirdi.
Ricardo Quaresma'yı değerlendirirken, "Oyuncuların karakteri çok önemli" diyen Güneş, "Onun altında hataları düzeltiyoruz. Ricardo Quaresma'nın hala iç dünyasında farklılıkları vardır. O da kendini düzeltmeye çalışıyor. Oyundan çıkarken sorunlu. İdmanda da yapıyor. Bazen iyi, bazen sıkıntılı. Konuşmalarımızda ilişkilerimizde oluyor. Ben anlatırken ona uyuyor. Ama yapmıyor da bazen.
Hiç sesi çıkmayan da yapıyor. Sesi çıkmayanların durumu daha tehlikeli… Adam beni alkışlıyor şimdi ya sonra belki yuhalayacak. Adamı kazanacaksın. Ben hep şuna benzetiyorum. Kasanın içinde elmanın biri çürükse o kısmını temizleyeceksin. Olmadı o zaman atacaksın. Hoşgörü göstereceğiz. Ama taviz veremeyiz. Bunu yaparsak diğerlerini, takımı kaybederiz. Adam çok koşuyor ama yetenekli değil onu oynatamam." dedi.
Oyuncuya özgürlük verilmesi gerektiğini savunun tecrübeli çalıştırıcı, "O özgürlük benim üstüme çıkma anlamında değil. Ben de yönetimin üzerine çıkamam. Bu olgu yerleşmedi. Bazen oyuncu hocanın üzerine çıkıyor. Hoca iyi olduğu zaman başkanın yönetimin üzerine çıkarıyorsun. Messi bizim takımda oynuyor mesela her şeyi iyi yapıyor, istersem oynatmam. Ne kadar başarılı olursa olsun, oyuncu hocanın üzerine, hiçbir hoca da yönetimin üzerine çıkamaz." diye konuştu.
“ELENME LAFINI KONUŞMAK İSTEMİYORUM”
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştikleri Bayern Münih'i de değerlendiren Güneş şu ifadeleri kullandı:
"Ne oynayacağımızı Bayern maçında göreceğiz. Bayern ile ilgili o yüzden konuşmak istemiyorum. Elenme lafını konuşmak istemiyorum. Onlar da çalışarak bir yere geldi. Kabul etmek lazım. Ekonomisi, kulüp yapısı, teknik yapısı iyi kulüpler. Bu yüzden bu kulüpler avantajlıdır. Biz de kendimizi büyük göreceksek orada bir deneyelim. Bizim kaybımız olmaz. Büyüklüğümüz ortaya çıkar.
Beni mutlu eden şey Şampiyonlar Ligi'nde hiç ezilmedik. Her takım bizi ezebilirdi. Monaco'ya bakın. Çok değerli isimler var. 5 forvet var hepsi birbirinden iyi. 100 milyon dolar verip transfer yaptılar. 300 milyon dolarlık da satış yaptılar. Biz bu sonuçları alsak bile hala düşündüğüm yerde değiliz. Yatırım olarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final hedefi koyamıyoruz."
"BENİ KULLANDILAR, BİZ DE YARDIMCI OLDUK ONLARA"
Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklifi sırasında kendisine yönelik tutumu eleştiren Şenol Güneş,
"Milli Takım'ın başında Türk olmalı önce onu belirteyim. Bunu beni çağırdıklarında da söyledim. Luce'yi Türkiye'yi tanıyor diye aldılar kısa vadede. ‘Bana kısa dönem dediler' onu da kısa dönem için alsaydılar ya! 2.5 yıllık anlaşma yapılmış. Başkan dedi diye gittim oraya. Benim zaten olmayacağım biliniyordu, gündem olsun diye çağırdılar. Beni kullandılar, biz de yardımcı olduk onlara.
Ben görevdeydim zaten. Beni çağırmadan başka birini çağırmak olmayacaktı. Turnuvalara katılırız, o olur. Türk futbolunu dizayn etmeliyiz yeniden, önemli olan da o. Fatih Hoca kısmen bunu yapmaya çalıştı ama hem futbol direktörü hem yarışma antrenörü olmaz. Hepimizin yeniden dizayn edilmesi şart.
Ben yine katkı yaparım Milli Takım'a. Başkan git derse doğru bulmadığım halde giderim Milli Takım'a… O dönem için “4 maç, sonra bakarız” dediler. Milli Takım hepimizin. Bazen eleştiririm, bazen överim. Milli Takım temsil için önemli. Herkesin ortak değerde buluşacağı Milli Takım olmalı. Herkesin sevgisi olmalı Milli Takım'da." ifadelerini kullandı.
“TOSIC VE CENK’İ İSTEYENLER VAR”
Transferle ilgili açıklamalar yapan Güneş Tosic ve Cenk'e teklifler olduğunu söylerken, "Tosic'e talep var. Cenk'i de istiyorlar. Talisca'nın durumu soru işareti. Kendisinin vereceği karar önemli. Kiralık zaten. İş bizde değil, Benfica karar verecek. Talisca ‘Ben imza atmıyorum kardeşim' derse tamam. Aboubakar attı, Porto'da kaldı.
Başkana dedim “Ben teknik olarak Cenk'in gitmesine izin vermem. Ama ekonomik dersen, gitsin o zaman.” Hangi hoca oynayan oyuncusunun gitmesini ister. Gelecek adam hemen oturacak mı? Ba o zaman gitti, ekonomik olarak öyle gerekiyordu. Oyuncuya talip var. Ersan ve Marcelo da öyle gitti. Gomez gidecekti. Gökhan Töre de öyle gitti." diye konuştu.
HABERTURK
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