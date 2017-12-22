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Şenol Güneş, TFF haberini yalanladı!

Şenol Güneş, TFF haberini yalanladı!.21550
  • Giriş : 22.12.2017 / 08:47:00

Teknik adam Şenol Güneş, dün basında çıkan haberleri yalanladı.

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Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisini kullandığı açıklamalarını yalanladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde,''Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'ten Açıklama'' başlığı ile yayınlanan açıklamada, ''Bugün Habertürk Gazetesi'nde yer alan röportajdaki Milli Takım süreci ile ilgili yapmış olduğum açıklamanın içinde,"Beni kullandılar, biz de yardımcı olduk onlara" şeklindeki ifade maksadından farklı şekilde algılanmıştır.

Bilinmesini isterim ki bu süreçte ne benim kendimi kullandırmam söz konusudur, ne de Türkiye Futbol Federasyonu’nun böyle bir maksadı olmuştur. Herhangi bir yanlış anlamaya engel olmak adına kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.'' denildi.

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