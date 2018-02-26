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Şenol Güneş: Türkiye'nin en iyi takımı biziz

Şenol Güneş: Türkiye'nin en iyi takımı biziz.17507
  • Giriş : 26.02.2018 / 09:22:00

Teknik adam Şenol Güneş takımı ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

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Beşik Modelleri

Dün akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelerek, ezeli rakibini 3-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, iddialı konuştu.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 3-1 kaznadıkları Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Türkiye'nin en iyi takımı olduklarını belirten Güneş, "Bunu göstermek, hem de disiplinli bir takıma karşı 1-0 geriye düştüğümüz maçta, önemliydi" dedi.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Güneş, Türkiye'nin en iyi takımı olduklarını kendisinin ve herkesin söylediğini belirtti ve şöyle konuştu:

"En iyi olduğumuzu kanırlamamız gerekiyordu"

Herkesin söylediği, benim de söylediğim bir konu vardı. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyordu.

Rakibimiz de çok güçlü, disiplininden taviz vermeyen bir takım. 1-0 mağlup duruma düşüp kazanmak önemliydi. Bu anlamda bir numaralı etkenimiz de taraftarımızdı. Onlara da teşekkür ediyorum.

Kupada da karşılaşacağız. Sıkışık bir takvim içindeyiz. Bu maçalrı oynamak zorundayız. 3 gün sonra yine Fenebrahçe ve bir buçuk ay sonra da rövanş var. Tüm bu maçlarda kazanan taraf olmak istiyoruz.

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