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Şenol Güneş, ünlü oyununun satışını veto etti

Şenol Güneş, ünlü oyununun satışını veto etti.17507
  • Giriş : 21.06.2018 / 08:26:00

Ünlü teknik adam Şenol Güneş, ünlü oyununun satışını veto etti.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, İngiltere'den talipleri olan Domagoj Vida'nın gönderilmesine karşı çıktı.

Siyah-beyazlılar transferin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Önceki 2 sezonda şampiyon olan Kartal, transfer bazında da önemli ve kârlı işlere imzasını atmıştı. Bu sezon istenilen başarı gelmedi ama oyuncular değerinden bir şey kaybetmediği gibi üzerine de koydu. 33 yaşındaki Tosic’i satıp 5 milyon avro kazanan siyah-beyazlıların devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida’ya teklifler geldi. Premier Lig’den West Ham ve Everton başta olmak üzere 5 kulüp, Beşiktaş’ın kapısını çalarken gözden çıkarılan rakamın 10 milyon avro civarında olması yönetimin iştahını kabarttı. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, yönetim için cazip görünen bu öneriye sıcak bakmadığı gibi kararlı bir duruş da gösterdi.

Vida’yı “kalıcı” değerler arasında gören Şenol Güneş, Çin ve Katar’dan teklifler olduğu belirtilen Pepe’nin de takımda tutulmasından yana. Bu arada son dönemlerin ve transferin çılgın grubu Beşiktaş taraftarı sezonu açtı! Transfer gündeminde bulunan Everton’lı Davy Klaassen, Lyon’lu Rafael ve Liverpool’lu Daniel Sturridge’in sosyal medya hesaplarına “Come to Beşiktaş” mesajları yollandı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezon özellikle Pepe transferinde çok etkin bir rol oynayan taraftar, sosyal gönderilerine yine başladı. Yönetimin görüşme halinde olduğu 3 futbolcuya mesaj bombardımanı yapıldı. Öte yandan transfer sürecinde Beşiktaş ile adı anılan Aymen Barkok’un yeni adresi belli oldu. Almanya ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, genç futbolcuyu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Kartal’ın rakibi belli

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakibi netlik kazandı. Siyah-beyazlılar, ikinci ön eleme turunda B36 Torshavn (Faroe Adaları) / St Joseph’s (Cebelitarık) - OFK Titograd (Karadağ) elemelerinden gelen takımla karşı karşıya gelecek. Maçlar 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

Shakhtar’la özel maç

Avrupa Ligi’nde ön eleme sebebiyle sezonu erken açacak olan Beşiktaş, 12 Temmuz’da Ukrayna’nın güçlü ekiplerinden Shakhtar Donetsk ile özel bir maç yapacak. Bu arada yorumculuk yapan eski futbolcu Serkan Reçber’in Futbol planlama ve geliştirme direktörlüğüne getirildiği açıklandı.

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