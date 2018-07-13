Şenol Güneş, Vida konusunda endişeli
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Hırvat oyuncu Vida ile ilgili açıklama yaptı ve golcü oyunucunun kalması taraftarı olduğunu belirtti.
Avrupa kulüpleri Kartal’ın Hırvat stoperi için sıraya girmişken Beşiktaş’ın tecrübeli çalıştırıcısı “Cenk’in gidişindeki gibi dengemiz altüst olmasın. Yerine takviye yapılmayacaksa Vida gitmesin” dedi
Transferde Beşiktaş’ın bütün stratejisi Domagoj Vida’ya bağlı. Dünya Kupası’nda Hırvatistan’ın finale yükselmesiyle Vida için konuşulan rakamlar dudak uçuklatıyor. Siyah-beyazlılar kapıyı 18 milyon avrodan açmıştı ancak Hırvat yıldızın Dünya Kupası’ndaki kusursuza yakın performansı ve hücumdaki etkinliği fiyatını katladı. Beşiktaş’ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı başarılı stoper için 30 milyon avro ödenebileceği konuşuluyor. Ancak Şenol Güneş yönetimin bu defa adımlarını tedbirli atması konusunda uyarıda bulundu. Başarılı teknik adam geçen sezonun devre arasında Cenk Tosun’un Everton’a satışının ardından takımın bütün kimyasının bozulduğuna dikkat çekerek “Vida’nın açığını kafamızda soru işareti kalmadan kapatamayacaksak eğer transfere karşıyım” dedi.
Bonservisi artacak
Tosic’in Çin’e satılmasının ardından Vida’nın da satılması hâlinde elinde Pepe dışında güvenebileceği stoperi kalmayacağını belirten Şenol Güneş, satış gerçekleşirse ve Beşiktaş kasasını bu transfer sayesinde doldurursa kadroya iki stoper daha alınması gerektiğini söyledi. Öte yandan Liverpool ile Everton arasında ciddi bir Vida savaşı yaşanıyor. Dünyanın en önemli derbilerinden biri olmasına sebep olan aralarındaki rekabet bu defa iki takımın transferde karşı karşıya gelmesini sağladı. Everton’un Vida için en büyük kozu 15 milyon + Davy Klaassen teklifi. Liverpool ise 22 milyon avroya çıkmış durumda. İtalya’dan İnter ve Roma’nın da Vida ile ilgilendiği biliniyor. Bu kulüplerin teklifleriyle birlikte Hırvat stoperin bonservis bedelinin daha da artmasına kesin gözle bakılıyor.
Kırmızıya boyattığı saçlarıyla dikkati çeken Ryan Babel, yuvadan uçmak üzere. Brezilya ekibi Flamengo’nun Babel için 8 milyon avroluk teklifte bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların bu teklife sıcak baktığı ve transferin birkaç gün içinde gerçekleşebileceği belirtildi.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçında Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk ekibi ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların kamp yaptığı Ehrenhausen kasabasına iki saat uzaklıktaki 5 bin kişilik Lavantall Arena’da oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, Tolga, Adriano, Necip, Mitrovic, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Love ilk 11’i ile başladı. 30 derece sıcak altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında siyah-beyazlılar özellikle hücumda etkisiz kaldı.
Slovakya’daki iki maçta 4-4-2 sistemini kullanan Şenol Güneş, Shaktar Donetsk karşısında 4-5-1’i denedi. İkinci yarıda oyuna Mustafa Pektemek, Dorukhan, Gökhan Gönül, Larin, Orkan, Fatih Aksoy ve Gökhan Töre dahil oldu. Orta alandaki presiyle rakibine pozisyon bulma şansı vermeyen Şenol Güneş’in öğrencileri, aynı başarıyı hücumda gösteremedi. Beşiktaş’ta Necip, Mitrovic, Necip ve Medel ve sahanın en çalışkan isimleri olarak dikkat çekti.
TRT
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