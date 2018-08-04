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Serdar Güler, İspanyol ekibi ile anlaştı

Serdar Güler, İspanyol ekibi ile anlaştı.16983
  • Giriş : 04.08.2018 / 17:55:00

Tecrübeli oyuncu Serdar Güler, İspanyol ekibi Huesca ile anlaştı.

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Beşik Modelleri

Osmanlıspor'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran tecrübeli oyuncu Serdar Güler, İspanyol ekibi Huesca ile anlaştı.

Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan genç futbolcu İspanya La Liga'nın yeni takımlarından Huesca ile büyük ölüçüde anlaşma sağladı.

Süper Lig'de 143 maça çıkan Serdar Gürler, toplam 34 gol 21 asiste imza attı.

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