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Serdar Gürler: Bırakın Beşiktaş'a gideyim

Serdar Gürler: Bırakın Beşiktaş'a gideyim.16983
  • Giriş : 29.06.2018 / 09:51:00

Osmanlıspor'un genç oyuncusu Serdar Gürler, Beşiktaş konusunda takımına resti çekti.

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Osmanlıspor'da forma giyen 26 yaşındaki Serdar Gürler, Beşiktaş'tan gelen teklif üzerine takımına resti çekerek, izin vermelerini istedi.

Siyah-beyazlıların yeni sezonda renklerine katmak istediği oyunculardan biri olan Serdar Gürler, formasını giydiği Osmanlıspor'dan ayrılık için anlayış bekliyor. Başkent ekibinin bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirlediği 26 yaşındaki futbolcu, "Bu haksızlık, bu rakamları kimse vermez" diyerek yönetimden indirim talep etmişti. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini Osmanlıspor yönetimine ileten Serdar, transferi için kolaylık istedi.

Başkent ekibinin istediği astronomik bonservis bedeli nedeniyle kendisini almayı düşünen kulüplerin teklif bile getiremediğini belirten Serdar için siyah-beyazlı yönetim, farklı bir yol izleme kararı aldı. Beşiktaş'ın, hem kanat hem de santrfor mevkilerinde görev yapabilen başarılı oyuncu için Osmanlıspor'a 2.5 milyon euro peşin, bir sonraki satıştan da %25 pay vermeyi teklif ettiği belirtildi. Başkent ekibi bunu kabul ederse Serdar da Slovakya kampına dahil olacak.

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