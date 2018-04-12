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Serdar Ortaç'ın karısı Arap şeyhiyle görüştü

Serdar Ortaç'ın karısı Arap şeyhiyle görüştü.21094
  • Giriş : 12.04.2018 / 17:42:00

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın karısının bir Arap şeyhiyle görüştüğü öğrenildi.

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Sepet Beşik

Pop müziğinin sevilen isimlerinden olan şarkıcı Serdar Ortaç'ın genç eşi Chloe Loughnan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Arap şeyhiyle görüştüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Serdar Ortaç, sonunda suskunluğunu bozdu. Eşinin Arap şeyhiyle yemek yediği iddialarını doğrulayan Ortaç, "Amerika'da bir sürü dostumuz var. O dostlardan birkaç tanesiyle de yemeğe çıkıyor kadın. Yemeği de mi yasaklayayım kadına? Yemek yerken de 20-25 kişilik masada millet görüyor. Oradaki Türkler klasik dedikoduyu sevdiği için adamı soruşturuyorlar ve bir Arap şeyhinin oğlu çıkıyor" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEY ASLA YAPMAZ"

Haberler.com'da yer alan habere göre; Boşanacakları yönündeki dedikodular hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü popçu, "Ben karımı seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Böyle bir şey asla yapmaz. Öyle bir kadın değil. Boşanmamızı istiyorlar. Ama boşanmayacağım" dedi.

"BEN HANIMA YASAK KOYMAM"

Son olarak eşinin paylaştığı cesur pozlara da değinen Ortaç, şu ifadeleri kullandı: "Ben hanıma hiç yasak koymam. Hanıma yasak koymak özgürlüğüne müdahale etmektir."

MYNET

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