Seren'den üstsüz resmine uyuşturuculu yanıt
Ünlüler sosyal medyada birbirine girdi. Seren Serengül'in üstsüz fotoğraflarını paylaşan Hande Yener'e aynı sertlikte cevap geldi. Seren, Hande Yener'in uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti.
Demet Akalın - Hande Yener kavgasına Seren Serengil de katıldı. Hande Yener ve Seren Serengil gece saatlerinde sosyal medya üzerinden tartıştılar. Tartışmayı başlatan ise Hande Yener'in Seren Serengil'e ait olan üstsüz fotoğrafı paylaşmasıydı.
Skandal paylaşımdan sonra sosyal medya karıştı. Ünlü şarkıcının yayınladığı fotoğraf Instagram tarafından silindi.
Hande Yener ve Seren Serengil arasında yaşanan son gelişmeler haberimizde...
Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya yatırıldı. Olaylar bundan sonra başladı.
Hande Yener skandal bir paylaşım ile Seren Serengil'e gönderme yaptı. Seren Serengil'de bu paylaşıma karşılık açıklamada bulundu. İşte tüm detaylar...
Listeye inanmadığını söyleyen Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtti.
Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instgaram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaştı.
SEREN SERENGİL'DEN HANDE YENER'E 'UYUŞTURUCULU' CEVAP
Hande Yener'in skandal paylaşımından sonra Seren Serengil Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:" Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."
HANDE YENER: BEN SİLMEDİM, INSATGRAM KALDIRDI
Hande Yener, Instagram'da paylaştığı fotoğrafı silmediğini açıkladı. Yener, fotoğrafın Instagram tarafından kaldırıldığını söyledi.
HABERTURK
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