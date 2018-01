Seren Serengil: Cezaevinden röportaj veririm

Gülben Ergen'in ilişkisi hakkında bazı açıklamalarda bulunan ve Ergen'in şikayeti üzerine hakkında 3 günlük tazyik hapsi kararı verilen Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden bomba etkisi yaratacak bir açıklama yaptı.Seren Serengil bir televizyon kanalında birlikte program yaptığı gazeteci Cengiz Semercioğlu ile birlikte duruma açıklık getirerek ortak bir paylaşım yaptılar.Seren Serengil'in yaptığı paylaşımdaki açıklamaları şu şekilde:"Yani tabiki bu bizim yaptığımız haberlerle ilgili durum değil. Ben Yasemin hanım için her zaman o müdafaaları yapardım. Evli olan ve yuvası yıkılan ve yuvayı yıkan her kadının karşısında her zaman oldum. Gülben'le de alakalı eleştirilerim de oldu. Ama bunlar bu nedenden dolayı değil hapis cezası... Biliyorsun ki tedbir kararı alınıyor ya tedbir kararından sonra konuşulmaması gerekiyor. Ama tabi ki ben konuşmaya devam ettim. Sana da kuliste dedim ki 'Ben konuşacağım, gerekirse içeri de gireceğim' dedim ve şu anda içeri de gireceğim. Yasemin Hanım için bütün 3 günlerim feda olsun. Şu anda Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gidiyorum. Orada da röportajlar filan yaparım."TRT